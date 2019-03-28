ورش عمل وتجارب إعلامية تُثري فعاليات المنتدى

المصدر: دبي - البيان

ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى الإعلام العربي، عقدت مجموعة من ورش العمل والأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تعريف مكونات المنتدى بما يتيحه للمشاركين والحضور من توسيع دائرة الحوار خلال سلسلة من ورش العمل واللقاءات والحوارات والمنصات التي ستستضيف مجموعة منوعة من الفعاليات ضمن أجواء ذات طابع خاص ودي.

مستقبل البودكاست

وحرصاً من اللجنة التنظيمية للمنتدى على استضافة أصحاب التجارب والقصص الملهمة، تستضيف هذه الدورة مجموعة من قنوات البودكاست العربية لتسليط الضوء على تجربة البودكاست في الوطن العربي، بعد أن أصبحت إحدى أكثر الوسائل الإعلامية استخداماً، وهي عبارة عن تسجيلات صوتية رقمية يمكن أن تحتوي على حوار أو كلام أو موسيقى، ويتم توزيعها ونشرها عن طريق الإنترنت كملفات إم بي ثري قابلة للتحميل. وقد انتشرت فكرة البودكاست مؤخراً بدءاً من الهواة المتحمسين الذين يودون أن يستمع الآخرون لتجاربهم.

وخصص المنتدى مساحة واستديوهات خاصة لبث البودكاست على مدار يومي المنتدى، ويشارك ضمن هذه الفعالية: مستدفر، وLOVIN DUBAI، وبودكاست البيان، وثمانية 34، وفنجان، وحوارات الخليج، DUBAI EYE.

كما خصص المنتدى ضمن أعمال الدورة 18 جلسة تحت عنوان «مستقبل البث الصوتي» لمناقشة دخول تقنيات جديدة يعتبرها البعض مستقبل الصحافة والإعلام، مثل تقنية «البودكاست»، وتأثير ذلك على صناعة المحتوى العربي، لا سيما مع تراجع دور الصحافة الإذاعية في ظل التأثير المتزايد للصورة والفيديو على حساب الخبر الإذاعي. ويشارك بالجلسة كل من محمود الرشيد، مدير شبكة الإذاعة العربية وعبد الرحمن أبو مالح الرئيس التنفيذي رئيس تحرير «ثمانية».

تحديات

كما تضمنت الفعاليات ورشة عمل «كيف تواجه وكالات الأنباء الأجنبية التحديات في الوطن العربي» حول الدور الذي تلعبه «وسائل الإعلام الدولية» لتسليط الضوء على الأعمال التجارية والإبداعية والثقافية في المنطقة، ورأي الجمهور الدولي بالمحتوى القادم من الشرق الأوسط، وقدمتها دالين حسن، مدير مكتب يورو نيوز في الإمارات.

كما قدم خلال فعاليات اليوم الأول من المنتدى مروان النمر، مدير حسابات القطاع الحكومي في شركة لينكدإن، ورشة عمل بعنوان «أفضل ممارسات لينكدإن للإعلاميين»، بهدف تعريف الجمهور على الأدوات العملية المتاحة لبناء حضورهم الإعلامي والترويج لأنفسهم والاستفادة من الحضور الواسع للمنصة لطرح فكرهم البناء. كما شارك المصور السعودي زياد العرفج، من صحيفة عرب نيوز في ورشة عمل بعنوان «فن التقاط صور البورتريه».

وشملت فعاليات اليوم الأول ورشة عمل «بناء المجتمعات والتفاعل عبر الفيس بوك» قدمها طارق عطية، مدير ومؤسس «البرنامج المصري لتطوير الإعلام» وأحد شركاء مشروع فيسبوك للصحافة.

وأقام المنتدى بالتعاون مع صحيفة "ايلاف الإلكترونية" حفل عشاء على شرف الإعلاميين المشاركين في الدورة الثامنة عشرة للمنتدى، بحضور منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية للمنتدى، وعثمان العمير، مؤسس ورئيس تحرير صحيفة "إيلاف الالكترونية"، وأُعلن خلالها عن إطلاق النسخة الإنجليزية من الصحيفة.

بكل فخر من دبي

بالتعاون مع دائرة اقتصادية دبي أتاحت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي في دورته الثامنة عشرة، المجال لمشاركة مجموعة من رواد الأعمال والشركات التي تتخذ من مدينة دبي مقراً لها ضمن مبادرة «بكل فخر من دبي» التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات التي تتخذ من مدينة دبي مقراً لها بما يعكس التطورات التي حققها قطاع ريادة الأعمال في دبي.

وتعتمد عملية اختيار الشركات على عدة معايير يأتي في مقدمتها مدى تميز استراتيجيات العمل ودورها في تطوير المجتمع وخدمة أفراده، بحيث توفر المبادرة بتنظيم من «براند دبي»، للشركات المختارة مجموعة متكاملة من أساليب الدعم بما يشمل تيسير المشاركات في الفعاليات الخارجية وتوفير التغطية الإعلامية اللازمة وذلك بالاعتماد على شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين من الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية.

50 متطوعاً

شارك في تنظيم فعاليات اليوم الأول للمنتدى أكثر من 50 متطوعاً ومتطوعة، حرصاً من اللجنة التنظيمية على استثمار فرصة المنتدى من أجل تعزيز ثقافة العمل التطوعي في أوساط كوادر طلبة الإعلام والمهتمين بمنصات التواصل الاجتماعي ومنحهم الفرصة للتواصل المباشر مع خبراء وصناع قطاع الإعلام في المنطقة، استقطبت اللجنة التنظيمية للمنتدى عدداً من أبناء وبنات دولة الإمارات، الشغوفين بالتطوع من ذوي المهارات العالية لدعم فعاليات المنتدى.

وقد تم اختيار المتطوعين من بين مئات المرشحين الذين مروا بسلسلة من المقابلات الشخصية التي ركزت على مهاراتهم الفردية وقياس الوعي بأهمية الحدث كمنصة عربية مؤثرة لاستشراف المستقبل الإعلامي في المنطقة العربية، وتستمر مهامهم طوال يومي المنتدى وحتى ساعة مغادرة الضيوف أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.