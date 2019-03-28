روضة بنت مكتوم: مركز راشد لأصحاب الهمم يقدم رسالة تسامح وسلام

المصدر: دبي - وام

أكدت الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم أن «مركز راشد لأصحاب الهمم» يقدم رسالة تسامح وسلام من خلال خدماته الإنسانية الراقية التي يستفيد منها الطلبة من 42 جنسية دون أي تمييز.

جاء ذلك خلال زيارتها «مركز راشد لأصحاب الهمم» حيث اطلعت على أقسامه وفصوله وخدماته العلاجية والتدريبية والتأهيلية التي يستفيد منها نحو 230 طالباً وطالبة من مختلف الجنسيات.

وقالت الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم إن ما حققته دولة الإمارات من تقدم ورقي وتعزيز لدور المرأة الإماراتية في المجال الإنساني والتربوي هو ثمار ما بذرته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» ودعم ومساندة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم «أم الجود».

كما اطلعت - خلال جولة بالمركز رافقتها فيها مريم عثمان المدير العام للمركز - على الورش التأهيلية وشاركت الطلبة مهاراتهم في الموسيقى والرياضة والرسم.