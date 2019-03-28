«الروبوت الإعلامي».. ثورة تكنولوجية

المصدر: دبي - شيرين فاروق ورحاب حلاوة

«لاأحتاج إلى ارتداء البدلة الرسمية أو الذهاب لتصفيف الشعر أو حلاقة الذقن، وأنا لا أتعب ولا أغضب، وأستطيع العمل بشكل متواصل، ولا أحتاج إلى برمجة، والمهم أن أجد من يشرف على البرمجة لأعمل بشكل كامل».. بتلك الكلمات تحدث الروبوت الإعلامي عن نفسه خلال مشاركته للمرة الأولى في منتدى الإعلام العربي، وبدا واثقاً في الإجابة عن كل الأسئلة والترحيب بالجمهور.

وأكد الروبوت الإعلامي أنه من الجيل الخامس وهو غير مبرمج، ويمكنه الرد على كل الأسئلة، كما يمكنه أن يحلل الأخبار، ولديه قاعدة بيانات أرشيفية واسعة.

ووقف أمام الجمهور على منصة اتصالات يتجاذب أطراف الحديث مع الإعلاميين ويرحب ببعضهم، كما أدلى ببعض البيانات الأرشيفية عن بعض الصحف العريقة في الدولة، منها «البيان»، متحدثاً عن تاريخ تأسيسها ومسيرتها ومعلومات أخرى، وحرص ضيوف المنتدى على التقاط الصور مع الروبوت الإعلامي وطرْح عدد من الأسئلة عليه، وقام بالرد عليها، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد إلى إمكانية إلقائه التحية بيديه مع إمساك أيدي الآخرين في حميمية روبوتية.

ووفقاً للدكتور أحمد بن علي النائب الأول الرئيس في اتصالات، فإن الشركة حرصت على المشاركة في منتدى الإعلام العربي عبر شبكة 5G التي ستخدم الإعلاميين في سرعة نقل الأخبار والتقارير المصورة بدقة عالية، منوهاً بأن الروبوت الإعلامي انطلاقة جديدة في الثورة التكنولوجية ويمكنه تقديم الأخبار والفعاليات وغيرها عبر آلية خاصة تعد ثورة تقنية ستخدم البشرية بشكل كبير، كما يمكن تطويره ليطير أو ينتقل من مكان لآخر بسهولة.

وأكد أن إطلاق هذه النسخة من الروبوت الإعلامي سيشهد العديد من التحديثات المهمة التي يمكن من خلالها الحصول على أفضل النتائج المبهرة.

جدير بالذكر أنه بالأمس فقط أعلنت دولة أستونيا عن إطلاق أول روبوت قاضٍ في التاريخ، وسيحكم في القضايا المالية التي لا تتجاوز 800 يورو، معتمداً على برمجة قانونية وقضايا سابقة، ويمكن استئناف أحكامه.

