«دبي الطبية» و«ستيوارد هيلث كير» يتعاونان لتعزيز رعاية المرضى

المصدر: دبي - البيان

وقعت سلطة مدينة دبي الطبية مذكرة تعاون مشترك مع ستيوارد هيلث كير، أحد أكبر المؤسسات الطبية التي تعمل في مجال تطوير وتشغيل المستشفيات الخاصة في الولايات المتحدة، بهدف تعزيز رعاية المرضى وتقديم خدمات الرعاية الصحية في مدينة دبي الطبية (المنطقة الحرة).

وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى تحويل الدولة إلى واحدة من أكثر النماذج ابتكاراً في العالم فيما يخص القطاع الصحي، ستقوم سلطة مدينة دبي الطبية باستكشاف التحسينات في عدد من المجالات منها الرعاية الأولية، ونماذج تقديم الرعاية الفردية لتقليل التدخلات عالية التكلفة، والمؤشرات الرئيسية الأخرى، مثل متوسط ​​مدة الإقامة داخل المرافق الطبية وإشغال الأسرّة.

وقع مذكرة التفاهم كل من عمر عميش، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مدينة دبي الطبية، والدكتور أرمين إيرنست، رئيس ستيوارد هيلث كير، بحضور لفيف من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.