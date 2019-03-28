مستشفى عبد الله بن عمران برأس الخيمة يستقبل 1447 مولوداً منذ سبتمبر الماضي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشف مستشفى عبد الله بن عمران للنساء والتوليد خلال مؤتمر رأس الخيمة الثالث للنساء والولادة، عن تسجيل 1447 مولوداً جديداً بالمستشفى منذ افتتاحه في التاسع من شهر سبتمبر 2018، فيما بلغ عدد العمليات 468 عملية، وعدد المراجعين للعيادة الخارجية 5798 مراجعة حتى 9 مارس الجاري.

وأكد الدكتور عبد الله أحمد النعيمي مدير منطقة رأس الخيمة الطبية، أن دولة الإمارات نجحت في الوصول بقطاع الرعاية الصحية إلى مراحلة متقدمة عالمياً، وخاصة في تخصص العناية بالنساء والأطفال، لافتاً إلى أن المؤتمر في دورته الثالثة نجح في ترسيخ مكانته على الساحة العلمية، ليصبح أحد أهم الفعاليات التعليمية والتدريبية التي يتطلع المتخصصون للمشاركة فيه، حيث يسلط الضوء على العديد من القضايا التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام من المتخصصين.

جهود

وأشار إلى أن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تقديم أحدث ما وصل إليه العلم من دراسات وبحوث أسهمت كثيراً في التأثير الإيجابي على صحة المرضى والأمراض ذات العلاقة، حيث ناقش المؤتمر الجوانب التي تهم القائمين على صحة المرأة والجنين، من خلال مشاركة نخبة متميزة من المحاضرين وكبار الأساتذة والأطباء في دولة الإمارات وخارجها على مدى يومين.

وأشار محمد راشد الشحي نائب مدير منطقة رأس الخيمة الطبية مدير مستشفى عبد الله بن عمران للنساء والتوليد، إلى أن المؤتمر ناقش أحدث الوسائل العلمية في طب التوليد بداية من الولادات الطبيعية ومضاعفاتها والسيطرة عليها والاضطرابات الدموية المترافقة معها، إضافة لتخفيض معدلات العمليات القيصرية ووجهات النظر العلمية الحديثة، والولادة المبكرة وأحدث الطرق لتحسين ظروف الولادة والأطفال الخدج وناقصي وزن الولادة.

معركة

وأضاف أن المؤتمر شهد محاضرات حول التخدير وتسكين الألم أثناء الولادة والجديد في استخدام مضخات علاج الألم المبرمجة إلكترونياً، وتشوهات الجهاز العصبي عند الجنين، وكذلك ولادات العمر الرحمي الحرج «بعيد فترة الإجهاض للشهر الحملي السادس» والصراع من أجل الحياة، إضافة لإجراء ورش عمل للمناظير وكيفية استئصال كيسات المبيض وتنظير عنق الرحم، وتصوير الجنين الحديث بالأمواج فوق الصوتية.

وتناولت جلسات اليوم الثاني تشخيص الألياف الرحمية ونظرة الإيكو الحديثة في هذا المجال، إضافة للعقم واستخدام الذكاء الاصطناعي في بعض حالات الحمل، وسن اليأس والاضطرابات الدموية والهرمونية المترافقة معه، ووجهات النظر الطبية المختلفة حول كتل المبيض والأورام وعلاجها والسرطانات النسائية وعلاجها تنظيرياً، وكيفية التعامل معها حال ترافقها مع الحمل، والإجراءات الوقائية من سرطان عنق الرحم في دولة الإمارات، وحالات الأمراض البولية التناسلية وإمكانية وضع الشبكات.