«وطني» و«إسعاف دبي» تفتحان باب التطوع لخدمة المجتمع

المصدر: دبي - البيان

أبرمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مذكرة تفاهم مشترك مع مؤسسة وطني الإمارات بهدف تعزيز جهود وتنفيذ الأعمال المشتركة بين الجهتين وتحقيق رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة المجتمع، خلال فتح باب التطوع والسعي لتفعيل ممارسات الانتماء والولاء المؤسسي والوطني ودعم الهوية الوطنية وقيم المواطنة الصالحة.

وتشجع الاتفاقية على تدريب وتطوير وتأهيل المتطوعين لتمكينهم من العمل التطوعي في كافة المجالات وفقاً لأفضل الممارسات، كما تقوم مؤسسة وطني الإمارات بتسجيل جميع موظفي إسعاف دبي في تطبيق «يوم لدبي» الخاص بإدارة عملية التطوع والمتطوعين في إمارة دبي.

ويشارك الطرفان في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بأعمالهما وتبادل الدعم الإعلامي وتنظيم ورش عمل تعريفية وتوعوية للمتطوعين والاستفادة من قواعد البيانات إن وجدت بعد موافقة الطرفين.

وقع المذكرة ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات وخليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وأكد الفلاسي أن مؤسسة وطني الإمارات لديها مشاركات ومبادرات فعّالة في مجال العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية من خلال نشاط المؤسسة في التنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية، وأضاف أن هذه المذكرة ستعمل على تعزيز «ثقافة العمل التطوعي» والمسؤولية الاجتماعية عن طريق تقديم برامج مبتكرة في مجال التطوع.

بدوره شكر خليفة الدراي مؤسسة وطني الإمارات والمدير التنفيذي ضرار بالهول الفلاسي على تعاونه المثمر، موضحاً أن هذه الاتفاقية ستساهم في ترسيخ العمل التطوعي وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين معرباً عن أمله في استمرار التعاون والتنسيق بين الطرفين مستقبلاً.