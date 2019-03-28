تصميم هيكليات تدعم اتخاذ القرار وتطوّر العمل الحكومي

المصدر: دبي - البيان

عقد مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ورشة عمل حول الدليل الإرشادي لتصميم الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية الاتحادية، بحث المشاركون فيها سبل تحديث الدليل بما يتناسب مع أحدث التوجهات وأفضل الممارسات العالمية، بما يجعل منه مرجعاً أساسياً لتصميم هيكليات مبتكرة ذات كفاءة عالية تسهم في دعم وتسريع عمليات اتخاذ القرار، وتعزيز إدارة الموارد المؤسسية وتطوير منظومة العمل الحكومي.

وهدفت الورشة إلى توضيح مبادئ تصميم الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وإجراءات مراجعة مقترحات الهياكل التنظيمية، والتعريف بأدوار الجهات وكيفية استخدام الدليل، واستعراض أفضل الحلول والسبل الكفيلة بتحديثه بما يتماشى مع متغيرات المرحلة المقبلة ويعزز مرونة العمل الحكومي.

وأكدت هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن تحديث الدليل الإرشادي لتصميم الهياكل التنظيمية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات بالتحول نحو حكومة مرنة تواكب المتغيرات وترتقي بمستوى الأداء باستمرار لضمان تعزيز فاعلية العمل الحكومي.

وقالت الهاشمي إن الدليل يمثل آلية عمل تتبنى معايير واضحة وموحدة لتطوير الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية الاتحادية بما يحقق الرؤى المستقبلية لدولة الإمارات، ويمكن الجهات من مواكبة التطورات المتسارعة على صعيد تطوير وتصميم الهياكل التنظيمية، مشيرة إلى أن تطوير العمل الحكومي يتطلب مراجعة وتحديثاً مستمراً للدليل بما يعزز قدرات الجهات على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

وتعرف المشاركون خلال ورشة العمل على ما يتضمنه الدليل الإرشادي لتصميم الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية من قواعد وإجراءات تسهم في تعزيز قدرات الجهات وتزودها بالأدوات التي تتيح لها فرصة تطوير هياكل تنظيمية فعالة على أسس علمية مبتكرة لدعم القرارات وتعزيز مستوى الأداء وإيجاد حلول للتحديات المستقبلية.

وبحثوا سبل تحديث الدليل الإرشادي بالتركيز على بعض المواد التي تحتاج إلى تطوير ضمن مقترحات الهياكل التنظيمية.

ويتضمن الدليل مهام الوحدات الإدارية في الجهات الحكومية وشرحاً للمبادئ العامة لتصميم الهياكل التنظيمية، ويشكل أداة لدعم الوزارات والجهات الاتحادية على تصاميم هياكلها التنظيمية وفق هوية مؤسسية موحدة.