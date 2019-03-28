افتتاح المرحلة 2 من تطوير شارع رأس الخور ومداخل المدينة العالمية السبت

المصدر: دبي - البيان

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات السبت المقبل، المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع رأس الخور (العوير سابقاً) ومداخل المدينة العالمية، الذي نفذته الهيئة بالتنسيق مع شركة (نخيل) المطور الرئيس لمشروع المدينة العالمية في ضوء نتائج دراسة التأثيرات المرورية لمنطقة المدينة العالمية والسوق الصيني.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن المرحلة الثانية من المشروع شملت تنفيذ تحسينات على شارع المنامة، ورفع كفاءة التقاطعات الواقعة عليه، وهي امتداد تقاطع شارع المنامة مع شارع ورسان 1 (شارع نواكشوط سابقاً)، وتقاطع شارع المنامة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، وتقاطع امتداد شارع المدينة العالمية مع شارع المنامة، ورفع كفاءة التقاطعات الواقعة عليه، بإنشاء جسور وتقاطعات محكومة بإشارات ضوئية تسمح بالحركة في جميع الاتجاهات، وهي تقاطع شارع المنامة مع امتداد شارع المدينة العالمية (شارع 414 سابقاً)، وتقاطع شارع المنامة مع شارع ورسان 1، وكذلك تقاطع شارع المنامة مع شارع الشيخ محمد بن زايد.

وأضاف: شملت أعمال المشروع أيضاً تطوير تقاطع شارع المنامة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، وتوسعة الجسر العلوي فوق شارع الشيخ محمد بن زايد من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، كما يشمل زيادة عدد مسارات منحدرات الالتفاف المتجه من شارع رأس الخور إلى الشارقة، ومن المدينة العالمية إلى جبل علي وأبوظبي، من مسار واحد إلى مسارين.

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أنه جرت توسعة شارع المنامة في المنطقة الواقعة بين شارع الشيخ محمد بن زايد ومدخل المدينة العالمية، من ثلاثة مسارات في كل اتجاه إلى ستة مسارات في كل اتجاه، مع توسعة شارع المنامة في المنطقة الممتدة من مدخل المدينة العالمية حتى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، من مسارين في كل اتجاه إلى خمسة مسارات في كل اتجاه، ويتوقع أن تسهم التوسعة في زيادة الطاقة الاستيعابية من 3000 مركبة في الساعة إلى 7500 مركبة في الساعة.

وأضاف: شملت المرحلة الثانية تطوير تقاطع شارع المنامة ومدخل المدينة العالمية، وذلك بتحويله إلى تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية يسمح بالحركة في جميع الاتجاهات، مع إنشاء جسر علوي بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، للسماح للحركة المرورية بالعبور على شارع المنامة بشكل حر، وسيجري كذلك تطوير التقاطع السطحي الحالي لشارع المنامة مع شارع ورسان 1 (شارع نواكشوط سابقاً) من تقاطع يسمح بالحركة فقط من شارع المنامة يساراً باتجاه شارع رأس الخور إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية يسمح بالحركة في جميع الاتجاهات مع إنشاء جسر علوي من مسارين لخدمة الحركة من شارع ورسان 1 يسارا باتجاه شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بشكل حر، وسيسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع بمعدل 3000 مركبة في الساعة.