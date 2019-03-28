ورشة تحضيرية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتمريض

المصدر: دبي - البيان

ترأست وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة عمل تحضيرية، تهدف لوضع أول استراتيجية وطنية لمهنة التمريض والقبالة في المنطقة لخمس سنوات قادمة، بحضور ممثلين من كافة الجهات الصحية المحلية والخاصة، وبوجود خبراء عالميين من منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات على أن مهنة التمريض تحظى بقدر عالٍ من الاهتمام والأولوية في استراتيجية الوزارة، وذلك للوصول إلى أعلى المستويات المهنية والمجتمعية، ومواكبة المواصفات الصحية العالمية والممارسات المبنية على الأدلة والبراهين. وذلك ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز مهنة التمريض والقبالة، تطبيقاً للمبادرة الوطنية «تعزيز جاذبية مهنة التمريض»، تحت شعار «التمريض فخر وإبداع».

لرفع نسبة التوطين فيها، حسب مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وفي إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل.

ورشة

وأوضحت الدكتورة سمية البلوشي مدير إدارة التمريض بالوزارة، أن ورشة العمل تضمنت مناقشة مهام فريق العمل، والتحديات الحالية التي تواجه مهنة التمريض واقتراح الحلول المناسبة، واستكمال دراسة الوضع الراهن لمهنة التمريض بدولة الإمارات، واقتراح سياسة واستراتيجية وطنية لتعزيز جاذبية مهنة التمريض بدولة الإمارات، واقتراح خطة تشغيلية وخارطة طريق بإطار زمني محدد ومؤشرات أداء لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، والاستعانة بخبراء ومختصين في المجال في إطار تحقيق رؤية الدولة ومؤشرات الأجندة الوطنية.

وتخلل الورشة استعراض نتائج التحليل الرباعي SWOT Analysis ونتائج مبادرة تعزيز جاذبية مهنة التمريض، لاستقطاب الطلبة وتحفيزهم على الالتحاق بمهنة التمريض والعمل على استبقائهم، بهدف بناء رؤية ووضع المحاور الرئيسية للاستراتيجية في نسختها الأولية، بالإضافة للأهداف والأولويات، ومن ثم الأنشطة، على أن يتم الانتهاء من المسودة الأولى من قبل الكادر التمريضي، في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، وبذلك تكون أول استراتيجية وطنية لمهنة التمريض في المنطقة.