وكيل وزارة الداخلية: أمن الوطن واستقراره يتصدر الأولويات

المصدر: دبي - البيان

قال الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا للأمن الداخلي، إن أمن الوطن واستقراره يأتي في قمة الأولويات، لتبقى الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ومواصلة مسيرتها التطويرية نحو مزيد من التقدم والازدهار والرقي، مثمناً دعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لمنظومة العمل الشرطي وكوادرها البشرية المواطنة، لتكون قادرة دوماً على صون أمن الوطن ومكتسباته ودور العمل المشترك.

تنسيق

جاء ذلك خلال ختام المرحلة الثانية من التمرين الأمني للقيادات الذي نظمته الإدارة العامة للعمليات المركزية الاتحادية بالتعاون والتنسيق مع الشركاء في نادي الضباط بأكاديمية شرطة دبي، حيث اطلع وكيل الوزارة خلال التمرين على بعض المعدات المتطورة والأجهزة والتقنيات الحديثة التي تستخدم في مجال العمليات.

وقال الشعفار إن التمرين يسهم في تعزيز وتطوير العمل المشترك في التعامل مع الأحداث الأمنية المختلفة، ويتماشى مع استراتيجية وزارة الداخلية ووفق الخطة المرسومة له، لافتاً إلى استفادة المشاركين واكتسابهم خبرات جديدة، وأن النجاح الذي حققه التمرين يعود إلى الاستعدادات والتحضيرات الجيدة له من قبل الجهات المنظمة.

دعم

وقال العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية الاتحادية، إن التمرين تم تنظيمه وفق الخطة السنوية للتمارين بوزارة الداخلية ودعم الهدف الاستراتيجي ضمان الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث، حيث تحلى المشاركون فيه بالكفاءة العالية والمتميزة التي أظهروها، لافتاً إلى أن التمرين حقق نجاحاً كبيراً بفضل تعاون مختلف القطاعات الشرطية والشركاء.

وكان العقيد الدكتور سالم عبد الله الحبسي مدير إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للعمليات المركزية الاتحادية، رئيس لجنة الإعداد للتمرين، قد قدّم عرضاً موجزاً عن مراحل تنفيذ التمرين والمواضيع التي تمت مناقشتها وأهم النتائج التي حققها.

حضر التمرين اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية، واللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، وعدد من كبار الضباط في القيادات العامة للشرطة والقوات المسلحة، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات الوطنية والمحلية والاتحادية.