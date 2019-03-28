استعراض خارطة استشراف مستقبل المشاريع بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استعرض مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار بشرطة دبي خلال الاجتماع الدوري لمجلس القيادات التنفيذية في الادارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ برئاسة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، خارطة استشراف مستقبل المشاريع للقطاعات في القوة، بينما استعرضت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي نظام إدارة المشاريع ونظام المعثورات الجديد، بالإضافة إلى تقرير زيارة وفد شرطة دبي إلى الهند، واستعرضت لجنة تأمين الفعاليات الاستعدادات لكأس دبي العالمي 2019، فيما قامت الإدارة العامة للتميز والريادة بتقديم نبذة عن المبادرات الاستراتيجية في دبي.

حضر الاجتماع اللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعميات، واللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، حيث ناقشوا الخطط المطروحة للتنفيذ .