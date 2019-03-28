هيئة تنمية المجتمع بدبي تنظم دورة تدريبية حول حقوق أصحاب الهمم في العمل

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، دورة تدريبية حول حقوق أصحاب الهمم في العمل، وذلك بهدف نشر الوعي بحقوق أصحاب الهمم، وأهمية توفير فرص عمل تلائم قدراتهم وبيئات ممكنة ودامجة تتيح لهم شغل الوظائف وتحقيق الاستقلالية المالية ولعب دور في خدمة وتنمية المجتمع.

وحضر الدورة التدريبية، الموظفون العاملون في إدارات الموارد البشرية التابعة للجهات الحكومية في دبي، حيث تضمن التدريب تسليطاً للضوء على الاتفاقيات الدولية والقوانين الاتحادية والمحلية الخاصة بحقوق أصحاب الهمم والداعمة لحق أصحاب الهمم في الحصول على فرص متساوية في العمل.

وقالت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع: «نتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق أصحاب الهمم، لا سيما في مجال العمل، وأهمية تبني استراتيجيات شاملة لإحداث التغيير المطلوب في بيئات العمل وفق المعايير التي تتناسب مع احتياجاتهم ووضع معايير وإجراءات تقييم ومراقبة لقياس درجة تمكينهم في العمل، بما يساعد على التحول من مفهوم التوظيف إلى مفهوم التمكين الشامل في العمل».

وأضافت الشامسي: «لتحقيق ذلك نحتاج إلى تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة وتثقيف مسؤولي الموارد البشرية بشكل أساسي حول القوانين الداعمة لحقوق أصحاب الهمم في العمل وفرص العمل المتنوعة التي يمكن لأصحاب الهمم شغلها والتي تتيح التطور والنمو وظيفياً».