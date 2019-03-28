محمد بن زايد: الإمارات تقدّر دور مصر في الحفاظ على الأمن العربي

المصدر: الإسكندرية - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات تنظر بتقدير واعتزاز إلى دور مصر الشقيقة في الحفاظ على الأمن العربي، وتعمل على تعزيز التنسيق والتشاور معها، خاصة خلال هذه المرحلة التي تتصاعد فيها وتيرة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن المنطقة العربية واستقرارها، وفي مقدمتها خطر التطرف والإرهاب، واستمرار التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية، إضافة إلى تعثر جهود الحل السياسي لبعض الأزمات العربية، وهي تطورات تستدعي مزيداً من التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مباحثات

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها سموه والرئيس المصري أمس في «قصر رأس التين» بمدينة الإسكندرية.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية الجلسة، بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمصر، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، وأكد أن زيارة سموه تمثل دفعاً قوياً لمسار علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنيات سموه لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدُّم والنماء والاستقرار.

ومن جانبه، حمّل الرئيس المصري صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التطور والرفعة في ظل قيادتها الحكيمة.

تنسيق

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري جوانب التعاون والتنسيق المشترك في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية والسياسية وسبل تنميتها، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين، وناقشا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وتطرق الجانبان إلى التحديات والأزمات التي تواجهها عدد من الدول العربية والجهود المبذولة لتجاوزها، إضافة إلى أهمية التنسيق والتضامن العربي في سبيل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها ومكتسبات شعوبها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً بالغاً وخاصاً بتوثيق وتنمية العلاقات الأخوية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك مع جمهورية مصر العربية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في تعزيز جهود الأمن والاستقرار والسلام التي تعد ركائز أساسية لانطلاق التنمية وتحقيق التقدم الحضاري والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.

وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز تعاونها مع جمهورية مصر العربية والأشقاء العرب للعمل على عودة الاستقرار والأمن والسلام إلى ربوع المنطقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن موقف دولة الإمارات الثابت من دعم مصر وتقدير دورها في محيطها العربي توجّه أساسي وأصيل في سياستها الخارجية منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان مدركاً لأهمية مكانتها وثقلها السياسي والتاريخي المحوري، وأن نهضتها واستقرارها يصبّان في مصلحة الدول العربية جميعها والمنطقة، وهذا الموقف يزداد رسوخاً في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تحرص دولة الإمارات على دعم كل ما من شأنه أن يعزز مسيرة التنمية والأمن والاستقرار في مصر.

تقدير

وعبّر سموه عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه الدائم على دعم العلاقات الإماراتية - المصرية ودفعها إلى الأمام على المستويات كافة، مؤكداً موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت تجاه دعم مصر وشعبها الشقيق.

كما عبّر سموه عن ارتياحه الكبير لكل ما تحقق في مسار العلاقات الإماراتية - المصرية خلال السنوات الماضية، متطلعاً إلى المزيد من التطور والنماء والازدهار لهذه العلاقات خلال الفترة المقبلة، بما يتوافق مع طموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن سعادته بزيارة سموه لمصر التي تقدر وتعتز بمواقف سموه ودور دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومواقفها الأخوية العربية الأصيلة تجاه مصر وشعبها في مختلف الظروف والمراحل، إلى جانب جهود الدولة في تفعيل العمل العربي المشترك، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تطوير علاقاتهما الثنائية على الصعد كافة.

جهود

ودعا الجانبان إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاجتثاث آفة التعصب والتطرف والإرهاب بأشكاله كافة، وتجفيف منابعه والبيئة ــ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ــ التي تغذيه، وكشف الغطاءين السياسي والإعلامي اللذين يعمل تحت مظلتهما، إلى جانب تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني والتعاون والسلام بين شعوب العالم ودوله، لتنطلق الأمم إلى التنمية والتطوير وخدمة البشرية وازدهارها وتحقيق مستقبل مشرق لأجيالها.

حضور

حضر اللقاء سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وجمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وسلطان راشد الشامسي، مدير تنفيذي في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.

كما حضر اللقاء من الجانب المصري، مصطفى شريف محمود، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، واللواء أشرف الداودي، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وعدد من المسؤولين المصريين.

وكان صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان قد وصل إلى «قصر رأس التين» في الإسكندرية، يرافقه الرئيس المصري، حيث صافح سموه كبار المسؤولين المصريين، فيما صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي الوفد المرافق لسموه.

وصول

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصل أمس إلى مدينة الإسكندرية في زيارة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق ــ لدى وصوله مطار برج العرب ــ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ورحب الرئيس المصري ــ خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار ــ بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق إلى بلده الثاني، وتبادلا الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

متانة العلاقات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، في ختام لقائهما، متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وحرصهما المشترك على مواصلة نهج التعاون الأخوي والعمل المشترك لتحقيق مصالحهما المتبادلة، إلى جانب مواصلة التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين تجاه القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تهدد أمنها واستقرارها.