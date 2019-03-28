محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي والمهيري

المصدر: دبي ـ وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم سعيد بن غدير الكتبي بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة غدير محمد بن هندي المهيري في قلعة الرمال للاحتفالات على الطريق بين دبي والعين مساء أمس.

وقد بارك سموه لقبيلتي الكتبي والمهيري أفراحهم وهنأ العروسين بزفافهما الميمون متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة.

حضر الحفل عدد من أعيان وأبناء القبائل وأقارب العروسين.

كما حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل استقبال زفاف سعيد سالم سعيد بن غدير الكتبي إلى كريمة غدير محمد بن هندي المهيري.