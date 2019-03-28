ولي عهد الشارقة يشهد تخريج طلبة أكاديمية العلوم الشرطية

المصدر: الشارقة - البيان

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، وقائع حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة من الطلبة الضباط الذي أقيم بميدان التدريب بالأكاديمية.

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حضر حفل التخريج كل من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وخولة عبد الرحمن الملا، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، وكبار القيادات بوزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة، وكبار ضباط القوات المسلحة وعدد من المسؤولين في الدوائر والمؤسسات المحلية وأولياء أمور الخريجين.

وكرّم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي الطلبة الأوائل، وسلّم الشهادات لخريجي الأكاديمية، مهنئاً إياهم بما حققوه من إنجاز، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.