ترحيب بافتتاح حديقة القرآن الكريم بالخوانيج في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعرب المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، عن سعادته وأسرة الجائزة بافتتاح حديقة القرآن الكريم بالخوانيج، مؤكداً أنها صرح حضاري وسياحي كبير وتعتبر إضافة لاهتمامات الدولة بشكل عام ودبي على وجه الخصوص بكتاب الله الكريم وخدمة حفظته والمهتمين بالكتاب الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

وأضاف: بعد مشروع «مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم» الذي بدأ قبل أكثر من 20 عاماً وانتشرت مراكزه وحلقاته في كافة أنحاء دبي والمناطق التابعة لها ومصحف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، الذي وصل إلى دول العالم ابتغاء الأجر والمثوبة للمغفور له الشيخ مكتوم، طيب الله ثراه، ثم إطلاق جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتضم 14 فرعاً تخدم جميع علوم وفنون تلاوة القرآن الكريم وتخدم حفظته من الذكور والإناث بكافة الإعمار والمستويات، حيث وفد إلى الدولة أكثر من ألفي حافظ للقرآن الكريم وأكثر من 300 حافظة لكتاب الله من شتى بقاع الأرض للتنافس على حفظ كتاب الله وتجويده وترتيله بينما شارك عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل الدولة في مسابقاتها وفروعها المختلفة وطبع أكثر من 150 عنواناً في علوم القرآن وإعجازه والسيرة النبوية الشريفة وجاء اليوم للإعلان عن افتتاح أول حديقة قرآنية تحتوى على النباتات والأشجار والثمار التي ذكرت في القرآن الكريم ويستطيع زائر الحديقة أن يتعرف إلى الكثير من المعلومات التي تخص كتاب الله الكريم والآيات التي تحدثت عن الأشجار والنباتات والثمار وستكون هذه الحديقة مقصداً لطلاب وطالبات المدارس والجامعات والمعاهد والباحثين ليستفيدوا من محتوياتها.