«الوطني» يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقبالها في مقر المجلس بأبوظبي أول من أمس روبرتو ستوراسي رئيس مجموعة العمل لمجلس الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط ودول منطقة الخليج والوفد المرافق الذي يضم ما يقارب من «30» دبلوماسياً يمثلون مختلف دول الاتحاد، سبل تعزيز العلاقات القائمة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يحقق أعلى مستويات التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسات البرلمانية في مواكبة علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاستثمارية السياحية وفي تعزيز الحوار الثقافي ومد جسور التواصل الحضاري.

تجربة

وتطرقت جلسة المباحثات إلى تجربة دولة الإمارات التنموية الرائدة التي تتبناها حكومة المستقبل، ونهج الدولة في تبني قيم التسامح والتعايش، وأهداف رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، والدور الذي تلعبه المرأة والشباب في مسيرة التنمية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية التي تقدمها دولة الإمارات، وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة والأحداث التي تشهدها عدد من الدول خاصة سوريا والعراق واليمن وليبيا، وحرصها على تعزيز الأمن والسلم الدوليين في المنطقة وفي مختلف دول العالم، فضلاً عن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من خلال مركزي «صواب» و«هداية».