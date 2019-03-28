خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رؤساء موزمبيق وزيمبابوي وملاوي بضحايا الإعصار

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تعزية إلى كل من الرئيس فيليب جاسنتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، وإلى الرئيس ايمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، وإلى الرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية مـلاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح بلادهم. و‎أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الإعصار متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تعزية مماثلة إلى رؤساء كل من جمهورية موزمبيق وجمهورية زيمبابوي وجمهورية ملاوي.