عبدالله بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع وزير الخارجية اليوناني

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، جورج كاتروغالوس وزير خارجية اليونان.

تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان وسبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية بما يصب في مصلحة شعبي البلدين، إلى جانب استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة وزير خارجية اليونان، وأكد الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين انطلاقا من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربطهما.

من جانبه أكد جورج كاتروغالوس أن اليونان تربطها علاقات متميزة ومتطورة مع دولة الإمارات.. وعبر عن حرص بلاده على تنمية أوجه التعاون المشترك.. ونوه بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي والإنجازات التي حققتها في المجالات كافة.

وعقب اللقاء، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وجورج كاتروغالوس على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين البلدين ومذكرة تفاهم ثانية بشأن التعاون في مجال برامج البحوث الزراعية والتكنولوجيا بين البلدين.