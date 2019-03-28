سلطان القاسمي يطلق «مدينة الشارقة المستدامة»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس في مركز إكسبو الشارقة، مشروع «مدينة الشارقة المستدامة»، الذي يعد أول مشروع يلبي أعلى معايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية في الإمارة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» و«دايموند ديفيلوبرز»، الشركة المتخصصة في تطوير المشاريع البيئية المستدامة بالإمارات.

من جهة أخرى، أعلن صاحب السمو حاكم الشارقة عن تأسيس رابطة أهل المسرح التي تعنى برعاية ودعم المسرحيين وذويهم في مختلف أقطار الوطن العربي عند الظروف الحياتية الصعبة.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها في حفل ختام أيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ29 التي نظمتها دائرة الثقافة امس في قصر الثقافة بالشارقة.وتبلغ تكلفة مشروع «مدينة الشارقة المستدامة» ملياري درهم ويمتد على مساحة 7.2 ملايين قدم مربعة، ويضم 1120 فيلا متعددة المساحات بموقع استراتيجي بالقرب من منطقة الرحمانية، يتيح للمستفيدين منه الوصول بسهولة إلى مطار الشارقة الدولي، والمدينة الجامعية بالشارقة، ومطار دبي الدولي.

وتفضل سموه بتدشين «مدينة الشارقة المستدامة»، حيث اطلع سموه على نموذج للمدينة بمرافقها كافة وما تضمه من مجمعات سكنية متنوعة، ومؤسسات ومراكز.

شرح

واستمع سموه من القائمين على المدينة إلى شرح مفصل عن كل ما تتضمنه المدينة وطرق عمل المحطات المختلفة، والآفاق المستقبلية لها، وما ستقدمه من مميزات بيئية وأجواء صحية كأحد أحدث المشروعات التي تراعي التنمية المستدامة جنبا إلى جنب مع توفير الاستقرار الأسري والعائلي.

ويتضمن المشروع أيضاً مؤسسة تعليمية تعتمد غرس مفاهيم الاستدامة في مناهجها، و«مركز الاستدامة» الذي سيشكل مكانا مثاليا لاستضافة زيارات طلبة المدارس والجامعات والوفود الرسمية والأكاديمية والمنظمات البيئية والاجتماعية، وسيسهم في نشر الوعي حول القضايا البيئية ومفهوم المدن المستدامة.

ويوجد في المشروع مركز يوفر خيارات متنوعة من الأنشطة الاجتماعية ومرافق متعددة الاستخدامات للتسوق والترفيه والأندية الصحية وأحواض السباحة مخصصة للرجال والنساء، ومسارات للدراجات الهوائية، وأخرى لممارسة رياضة الجري والمطاعم ودور الحضانة والعيادات الطبية ومسجد.

كما توفر المدينة فللاً سكنية صديقة للبيئة وعالية الكفاءة تنفرد بتصاميم شرقية عصرية وبطابع خاص يمزج بين التفاصيل الجمالية المعاصرة واللمسات التقليدية بما يتناغم مع الطابع الجمالي الذي تتميز به إمارة الشارقة، حيث يتيح المشروع مجموعة متنوعة من خيارات المساحات والتصاميم للفلل المؤلفة من 3 و4 و5 غرف نوم بمساحات بناء تتراوح بين 2035 قدما و3630 قدما مربعة مع توفير كامل وسائل الراحة ومتطلبات الحياة العصرية للعائلة، ومجهزة جميعا بالأجهزة الكهربائية الصديقة للبيئة.

وكشفت «شروق» و«دايموند ديفيلوبرز» عن توفيرهما للمهتمين بالعيش في هذه المدينة العقود الخاصة لعمليات بيع الفلل والتي ستبدأ اعتبارا من اليوم.

وقال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» إن جوهر عمل «شروق» هو الشراكة مع مؤسسات الإمارة بمختلف تخصصاتها لتحقيق استراتيجية الشارقة، وترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي أكد أن الاقتصاد الحقيقي يقاس بناتجه الاجتماعي، وبانعكاس آثاره الإيجابية على نمط حياة كل فرد بحيث يسهم في ترقيتها وفي تعزيز الاستقرار الاجتماعي.