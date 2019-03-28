35 كشكاً في «السوق المجتمعي» للأسر المنتجة بمنطقة المشرف

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة «السوق المجتمعي للأسر المنتجة» في منطقة المشرف، وتعد هذه المبادرة الثانية لسفير المجتمع في المنطقة بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، وقناة الواحة، وشركة تورنيدو لاند سكيب.

وتهدف مبادرة تنظيم السوق المجتمع إلى تشجيع وإبراز أعمال الأسرة المنتجة في المنطقة، وتأتي ضمن سعي البلدية وشركائها لدعم الأسر المواطنة المنتجة، وتوفير مكان ملائم لتسويق منتجاتهم، ومساعدتهم في بيع هذه المنتجات المحلية في بيئة مناسبة وبشكل حضاري.

ويضم السوق 35 كشكاً يحتوي مختلف المنتجات المحلية، بالإضافة إلى الخيم التي احتوت الأعمال اليدوية التراثية المتنوعة، ودوار السعادة الذي من خلاله تم إبراز وترسيخ عادات وتقاليد أهل الإمارات الأصيلة، وخصوصاً بالنسبة لجيل الشباب، وأتيحت خلال السوق فرصة التعرف على الأكلات الشعبية الإماراتية، وقد لاقى السوق إقبالاً كبيراً.