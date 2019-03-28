تحقيق أمنيات 20 طفلاً بمركز الحسين للسرطان في عمان

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت مؤسسة «تحقيق أمنية» في العاصمة الأردنية عمّان، احتفالية لإسعاد 20 طفلاً من خلال تحقيق أمنياتهم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.

حضر الحفل فهد العتيبي، السكرتير الثالث في سفارة دولة الإمارات العربية بعمّان، وحمدان الكعبي، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية»، وفريق عمل مؤسسة تحقيق أمنية، وعدد من مسؤولي مؤسسة الحسين والمركز، إضافة إلى أهالي الأطفال المرضى.

وحقّق حمدان الكعبي خلال الحفل، الذي أقيم في مقهى «كيك شوب»، أمنيات الأطفال والتي اشتملت على منتجات إلكترونية مُختلفة، مثل بلاي ستيشن، آي باد، لاب توب، آيفون، هواتف سامسونج الذكية، سيارة إلكترونية، ألعاب ديزني وألعاب ليجو.

كما شهد الحفل العديد من المفاجآت السارّة للأطفال، حيث تمّت استضافة رسّام كاريكاتيري قام برسم صور تذكارية للأطفال، وفي ختام الحفل قام الحضور بمرافقة وفد المؤسسة إلى مركز الحسين للسرطان لتحقيق أمنيات طفلتين لم تتمكّنا من مغادرة غرفهما.

وتوجّه حمدان الكعبي، بالشكر والتقدير إلى فهد العتيبي، السكرتير الثالث في سفارة الدولة بعمّان وجميع القائمين على السفارة والعاملين فيها على دعمهم المُستمّر وحرصهم الدائم على تحقيق أهداف المؤسسة الإنسانية السامية الهادفة إلى إسعاد وتحقيق أمنيات الأطفال المرضى في عمّان ورسم البسمة على وجوههم.

كما ثمّن جهود الأطباء والعاملين في مركز الحسين للسرطان، مضيفاً: «نفتخر بشراكتنا الإنسانية مع مركز الحسين للسرطان التي بدأت منذ عام 2014، ونتطلّع قدماً إلى الاستمرار في هذه العلاقة الرائعة».