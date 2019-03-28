الهاملي يكرّم الشركات الأكثر تفاعلاً مع «تسريع التوطين» في الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

كرم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين مجموعة من شركات القطاع الخاص الأكثر تفاعلاً مع مبادرة تسريع التوطين النوعي في منطقة الظفرة، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي.

وتستهدف المبادرة التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة توظيف ألف مواطن ومواطنة من أبناء المنطقة.

وأشاد معالي ناصر بن ثاني الهاملي بتعاون شركات القطاع الخاص مع المبادرة، الأمر الذي يؤكد اداركها ووعيها بمسؤوليتها حيال ملف التوطين.

وشمل التكريم الشركات الأكثر توفيراً للشواغر الوظيفية ضمن المبادرة وهي (معهد أدنوك الفني) وشركة (هيلث بوينت) وشركة (حديد الإمارات) وشركة (الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة) وشركة (شليمبر جير).

وكرمت أيضاً الشركات الأكثر عقداً للمقابلات الوظيفية مع المواطنين والمواطنات المشاركين في الأيام المفتوحة للتوظيف التي تنظمها حتى الآن لتحقيق مستهدفات المبادرة وهي شركة (يونايتد سيكيورتي جروب) و(معهد أدنوك الفني) و(مجموعة اللولو) وشركة (غنتوت للنقل والمقاولات العامة) و(كليفلاند كلينك أبوظبي).

كما تم تكريم الشركات الأكثر توظيفاً للمواطنين والمواطنات ضمن المبادرة وهي (معهد أدنوك الفني) و(كليفلاند كلينك أبوظبي) ومصرف (أبوظبي الإسلامي) وشركة (المسار لخدمات التوظيف) و(حديد الإمارات) وشركة (غنتوت للنقل والمقاولات العامة) و(مجموعة اللولو) وشركة( أرابتك ) وشركة (تارجيت) ومجموعة (الفهيم).