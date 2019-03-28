خطط في «محمد بن راشد للإسكان» لزيادة التوطين.. وبلدية دبي تستقبل 452 طلباً في «الإمارات للوظائف»

المصدر: دبي - البيان

أكد أحمد عيسى الكندري مدير أول إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن المؤسسة انتهجت خطة طموحة لزيادة نسبة التوطين الكلي والنوعي، وقال إن مشاركة المؤسسة في معرض الامارات للوظائف في نسخته التاسعة عشرة، الذي أقيم في مركز دبي التجاري في الفترة من 19 - 21 مارس 2019، تؤكد التزامها بالخطة الاستراتيجية التي أرستها حكومة دبي والهادفة إلى تنمية القدرات البشرية وتأهيل واستيعاب الكوادر والطاقات الإماراتية ضمن الجهاز الحكومي لضمهم ضمن فريق العمل بالمؤسسة.

إلى ذلك، استقبل جناح بلدية دبي المشارك ضمن معرض الوظائف 2019 حوالي 452 طلباً للتوظيف.

فريق متخصص

وقد أتاحت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للراغبين من أبناء الوطن الفرصة لتقديم سيرتهم الذاتية، وكلفت المؤسسة فريقا متخصصا لمتابعة ودراسة هذه الطلبات ليتم اختيار المواهب الوطنية والكوادر المناسبة وإلحاقها بفريق عمل المؤسسة، مبيناً أن المؤسسة أسهمت في توظيف الإناث، وذلك إيماناً منها بدور المرأة في العطاء وقدرتها على تحمل مسؤولية وبناء الوطن، حيث بلغ عدد الموظفات في المؤسسة 104 موظفات، وبلغ عدد الموظفين الذكور 119 كما حقق التوطين بالمؤسسة نسبة 85%. وذكر الكندري أن المؤسسة مستمرة في استقطاب المواهب الإماراتية لدعم طموحاتها الرامية الى الوصول لنسبة 100% في توطين الوظائف لديها بما ينسجم مع سياسات التوطين.

بلدية دبي

وصرح محمد مبارك المطيوعي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، في بلدية دبي أن مشاركة البلدية فـــي معرض الوظائف تأتي انطـــلاقا من أهمية استقطاب الكوادر الوطـــنية المؤهلــة فــي مخــتلف المجالات التي لها عـــلاقة بالعمل في الدائرة، وبلدية دبي حريصة كل الحرص على المشاركة في هذا المعارض إيمانا منها بأهمية توظيف وتطوير الكوادر.

ومن جانبها قالت عائشة أحمد الحمادي مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة بالبلدية إن مشاركة الدائرة في المعرض تؤكد التزامها بالخطة الاستراتيجية الشاملة التي أرستها حكومة دبي والهادفة إلى تنمية القدرات البشرية .