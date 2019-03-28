29 شركة تعرض 757 شاغراً للمواطنين في فعاليات اليوم المفتوح بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

عرضت 29 شركة ومنشأة خاصة خلال فعاليات اليوم المفتوح الذي عقد في مركز أبوظبي للمعارض "أدنيك" أول من أمس الثلاثاء، نحو 757 شاغراً وظيفياً في مختلف قطاعات الاقتصاد الحيوية، للمواطنين والمواطنات الذين أتموا الخدمة الوطنية.

وشدد عدد من مديري الشركات على أهمية أيام التوظيف المفتوحة، حيث إنها تمكنهم من عقد مزيد من اللقاءات مع المواطنين والمواطنات من حديثي التخرج ومن أصحاب الخبرات،وشهد يوم التوظيف، إقبال المئات من المواطنين والمواطنات للتقديم على الشواغر الوظيفية.

وركزت الشركات على طلبات التوظيف في وظائف مهندسي كمبيوتر ومهندس مدني ومهندسي حلول تقنية ومهندسي شبكات ومدربي حاسب آلي ومهندسي اتصالات وكهرباء وضباط سلامة وصحة مهنية، وميكانيكي صيانة أفران ومدافئ وميكانيكي صيانة محركات ديزل وفنيي الحاسب الآلي ومهندسي مشروعات ومهندسي مواقع، إضافة إلى الوظائف الإدارية مثل مشرفي مبيعات وكاتب إداري وموظفي العلاقات الحكومية ومصممي جرافيك ووكيل مركز اتصال ومسؤول حسابات وموظفي تصنيع أدوية.

وعكف المواطنون والمواطنات خلال يوم التوظيف على الحضور باكراً لتسجيل أسمائهم عبر بطاقات الهوية الخاصة بهم، وتسليم السير الذاتية لإجراء المقابلات في الشركات التي عرضت شواغر وظيفية، ومنها نافكو إلكتروميكانيكال والشركة الوطنية للمواد الغذائية وألفا داتا والمصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وشركة الخليج للصناعات الدوائية وشركة عين الصقر للتكنولوجيا ومؤسسة أنظمة شبكة الكمبيوتر وشركة المسعود للتوريدات ومؤسسة بني ياس للسيارات ومركز الإمارات للضيافة.

وحددت الشركات العديد من المؤهلات، ومنها شهادات البكالوريوس بمختلف الفروع لشغل وظائف مسؤول حسابات عملاء ومسؤول مبيعات وموظف علاقات عامة وموظف تصنيع دواء ومشرف عمليات وموظف تحليل أدوية وفني الحاسب الآلي وضابط تنظيمي ومديري حسابات ومهندسي الاتصالات والكهرباء والميكانيكا والحاسب الآلي والشبكات، علاوة على شهادات الدبلوم العالي لوظائف مندوبي مبيعات ومشرف تموين وموظفي خدمة عملاء وضباط سلامة وصحة مهنية ومدخلي بيانات.

وشهادات الثانوية العامة لوظائف مسؤولي تأمينات الهياكل البحرية والطيران وفنيي كهرباء ومشرفي أمن ومشرفي طباعة وكاتب إداري عام. وبالنسبة لشهادات أقل من ثانوية عامة لوظائف مكيانيكي ديزل ومندوب علاقات عامة.

تدريب

وأوضحت أكاديمية أدنوك الفنية أن مدة البرامج التعليمية والتدريبية في الأكاديمية تستغرق 30 شهراً مقسمة على خمس مراحل. وأشارت إلى أن شروط القبول بالأكاديمية أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات أو من أبناء المواطنات، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون قد أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو معفى منها، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 17 و25 سنة، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

وأعرب المواطن زعيل جمعة سيف الوحشي، الذي وقّع عقد عمل خلال يوم التوظيف المفتوح أول من أمس، عن سعادته بحصوله على وظيفة ميكانيكي صيانة أفران من شركة المسعود، مشيراً إلى أنه سيبدأ في المسيرة العملية وسيركز على الاهتمام بالخبرات في الواقع العملي.

مكافأة

ذكرت أكاديمية أدنوك الفنية مميزات الدراسة بالأكاديمية، وهي مكافأة مالية شهرية 5 آلاف درهم في المراحل الأولى والثانية والثالثة، و10 آلاف درهم أو 11 ألفاً و500 درهم في المرحلتين الرابعة والخامسة، وعلاج طبي، والكتب والقرطاسية، ومواد ولوازم الدراسة، وملابس التدريب، وأحذية السلامة، ولوازم التدريب الأخرى، والسكن والمواصلات للطلبة المستحقين.