عبدالله النعيمي: الإعلام شريك في الإنجازات وجهودهم ومهنيتهم محل تقدير

المصدر: دبي- البيان

نظمت وزارة تطوير البنية التحتية، ممثلة في إدارات الطرق والعقود الهندسية والاتصال الحكومي، لقاء مفتوحا للشركاء الإعلاميين والمتعاملين مع الوزارة من المقاولين والموردين والاستشاريين، بحضور معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة. وأكد النعيمي أن الإعلام شريك في الإنجازات وجهودهم ومهنيتهم محل تقدير.

وتخلل اللقاء جولة تعريفية بتاريخ وآثار مليحة، إلى جانب تنظيم سفاري وأنشطة ترفيهية متميزة عكست عمق العلاقة التي تجمع مختلف الأطراف.

وشدد النعيمي على الدور الحيوي الذي يقوم به متعاملو الوزارة من مقاولين وموردين واستشاريين الذي يمثلون لبنة أساسية لإنجازات الوزارة، وكذلك للإعلام باعتباره شريكاً في الإنجازات.

من جهته أكد المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق، خلال الجلسة الحوارية على دور المقاولين والموردين والاستشاريين في مسيرة تميز الوزارة، ودورهم الحقيقي في تحقيق الإنجازات وصولا للعالمية، لافتا إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية حريصة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالاعتماد على منظومة الابتكار والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

من جانبها ذكرت المهندسة إيمان المنصوري مدير إدارة العقود الهندسية، أن الوزارة تهدف عبر هذه الفعالية إلى رفع نسبة رضا المتعاملين والتسويق عن خدمات الوزارة ومنها التسجيل وبيع الوثائق.

بينما تطرقت هناء الصوري مدير إدارة الاتصال الحكومي خلال الجلسة التي جمعت فريق الإدارة بالإعلاميين، إلى خطة عمل الإدارة، وسبل تعزيز العلاقات المشتركة مع وسائل الإعلام باعتبارهم شريكا فاعلا في الإنجازات، وشركاء الوزارة محلـيا وإقلـيميا وعالـميا.