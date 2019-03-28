استعراض الأفكار الملهمة في النسخة 5 من «تيدكس» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي النسخة الخامسة من ندوة «تيدكس - جامعة نيويورك أبوظبي» 13 أبريل المقبل تحت شعار «أفكار ملهمة من الحياة اليومية»، بمشاركة 10 متحدثين يعقدون سلسلة حوارات حول المفاهيم المستخلصة من تفاصيل الحياة اليومية، ويتولى طلاب الجامعة تنظيم الندوة في إطار سلسلة ندوات «تيد».

وتتمحور الندوة حول فكرة تطوير الفكر الاجتماعي وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، حيث ستعالج مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالعلوم الاجتماعية، وعلم النفس، والفنون، والهندسة، والثقافة وغيرها.

ويشارك في الندوة باقة من المتحدثين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك كارل كالينكوفيتش، مدير الاتصال لبرامج التخرج الأكاديمية في جامعة نيويورك أبوظبي، والذي سيلقي كلمة تحت عنوان «جريمة بحق الروك أند رول: من المتسبب وهل سينال عقابه العادل؟».

وسيناقش كالينكوفيتش في حديثه التغيرات التي طرأت على أنماط الاستماع للموسيقى خلال العقود القليلة الماضية، وتأثيراتها على المجتمع من وجهة نظره الشخصية كرجل يبلغ من العمر 34 عاماً ويشهد عملية تطورها.

تجدر الإشارة إلى أن ندوات «تيد» تمتلك شهرة عالمية واسعة لما تطرحه من مواضيع ذات أهمية كبيرة تركز على مختلف الأفكار القيّمة.