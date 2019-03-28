«الخارجية» تكرّم الشركاء الاستراتيجيين

المصدر: أبوظبي - وام

كرم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، شركاء الوزارة الاستراتيجيين، وذلك تقديراً لدورهم ومساهماتهم في تعزيز عمل الوزارة خلال العام.

أقيم حفل التكريم في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي بحضور ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين المكرمين وعدد من مديري الإدارات والموظفين في الوزارة.

وتضمنت قائمة المكرمين ممثلين عن «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وزارة شؤون الرئاسة ووزارة العدل وهيئة الهلال الأحمر وجهاز أمن الدولة والهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ووزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وشركة طيران الاتحاد وشركة طيران الإمارات والمجلس الأعلى للأمن الوطني ووزارة الدفاع والمجلس الوطني الاتحادي وصندوق أبوظبي للتنمية والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات ووزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب وشرطة دبي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني والنيابة العامة - إمارة دبي والنيابة العامة - إمارة رأس الخيمة ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان».

وفي مستهل الحفل أعرب أحمد ساري المزروعي عن ترحيبه وشكره وتقديره لدعم شركاء الوزارة وتعاونهم الدائم.. وقال: نحن اليوم نحتفي معكم بعلاقات الشراكة والتعاون المثمرة مع شركائنا الاستراتيجيين للعمل يداً واحدة من أجل تحقيق التنمية والازدهار في دولة الإمارات وفقا لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأضاف إن اهتمامنا بتوطيد العلاقة التكاملية مع شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص نابع من إيمان القيادة الرشيدة الراسخ بأن التعاون والجهود المشتركة هما أساس الإنجاز والتقدم الذي يصب في تعزيز المصالح الاستراتيجية لدولة الإمارات وتحقيق التنمية المستدامة والتميز في تقديم الخدمات ورعاية المواطنين في الخارج.

وأكد أن تعاون شركاء الوزارة الاستراتيجيين بمثابة المحرك الذي يمكنه أن يدفع مسيرتنا التنموية قدما لتحقيق مستهدفاتنا المستقبلية معا.. لافتا إلى سعي الوزارة لتطوير وتنمية هذه الشراكة مستقبلا وتجديد العزم على العمل معا لمواصلة مسيرة النجاح لخدمة الدولة.

دور

أثنى أحمد ساري المزروعي على الدور الجوهري الذي يؤديه شركاء الوزارة من جهات حكومية وخاصة في الدفع قدما بمسيرتها ودعم مبادراتها وتحقيق تطلعاتها في إطار المساعي المشتركة لبلوغ النجاح والتميز في خدمة الإمارات وتعزيز مكانتها إقليميا وعالميا.

واشتمل حفل التكريم على عرض فيديو قصير تم من خلاله استعراض استراتيجية عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي تنسجم مع استراتيجية الدولة ورؤيتها للعام 2021.