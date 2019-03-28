جامعة دبي تدرب المهنيين وأصحاب الهمم في الدومنيكان

المصدر: دبي - البيان

وقّعت جامعة دبي مذكرة تفاهم مع السيدة الأولى في جمهورية الدومنيكان كانديدا مونتيلا دي ميدينا، بشأن التعاون في توحيد جهود الجانبين في إعداد أنشطة تعليمية وتدريبية واستشارية.

ووقّع المذكرة من جانب جامعة دبي الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، بحضور ممثلين عن الجانبين.

وتضمنت المذكرة توفير سلسلة من خدمات التعليم المشتركة بين الجانبين في مجالات الدراسات الجامعية والدراسات العليا والتدريب المهني على التقنيات الحديثة لمساعدة الأطفال وأصحاب الهمم وتدريب المهنيين المختصين في جمهورية الدومنيكان، وتنفيذ العديد من الأنشطة من خلال تطبيق التقنيات الحديثة والروبوتات والطائرات من دون طيار والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات الابتكار والخطط التي تساعد أصحاب الهمم على تخطي الصعاب التي تواجههم.

كما نصت على مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات والأبحاث العلمية والابتكارية التي تقوم بها جامعة دبي، كما شملت المذكرة تبادل الخبرات التعليمية لصالح الأجيال القادمة.

وقال البستكي إن جامعة دبي ستسهم بخبرتها في تطوير برامج التقنيات الحديثة وإدارتها لمساعدة أصحاب الهمم.