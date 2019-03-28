«استشاري دبي الذكية» يناقش مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

عقدت مؤسسة دبي الذكية أول اجتماع للمجلس الاستشاري لـ «مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، والتي كانت قد أطلقته مطلع العام الجاري بهدف الارتقاء بالخدمات الحكومية، حيث ركز الاجتماع على بناء خارطة طريق تشغيلية للمبادئ والإرشادات وبما يوافق التوجهات المستقبلية للمجلس.

وتهدف دبي الذكية من تشكيل المجلس، إلى إنشاء منصة مشتركة تجمع الشركاء والمعنيين بمجال حلول الذكاء الاصطناعي، للتباحث والتحاور وتبادل المعرفة والخبرات حول هذه التكنولوجيا والتركيز على خدمة الإنسان من خلالها، عبر وضع سياسات قابلة للتطبيق يمكن أن تتكيف بسهولة أكبر مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتألف المجلس الاستشاري من خبراء وممثلين عن الجهات الحكومية الرائدة وعدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، الذين ناقشوا تطوير ونشر «مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، والحث على النزاهة والشفافية عند تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في دبي. كما سلط الاجتماع الضوء على رؤية ورسالة وأهداف «مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي».

ويترأس المجلس الاستشاري يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، فيما يضم في عضويته كلاً من: حصة البلوشي، مدير إدارة الخدمات الذكية في دبي الذكية، والدكتور أوكان جراي، مستشار التخطيط الاستراتيجي في دبي الذكية، وفادي سالم، مدير إدارة الأبحاث في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، وخالد الرزوقي، مدير عام إدارة الذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، والدكتور مروان الزرعوني، مدير إدارة خدمات المعلومات بمركز دبي للأمن الإلكتروني، وسايروس هودس، عضو فريق الخبراء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وقال يونس آل ناصر: «سعداء للغاية بعقد أول اجتماعات المجلس الاستشاري لـ «مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، والذي شهد مناقشات تفاعلية مثمرة أسفرت عن نتائج مهمة، حيث عمل ممثلو القطاع الحكومي والخاص جنباً إلى جنب على وضع خارطة طريق تهدف إلى تحديد مسار واضح نحو تحقيق هدفنا الرئيس، والمتمثل في إنشاء إطار مرجعي أخلاقي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدولة».

سياسات

تم تشكيل المجلس الاستشاري لاستيعاب التغييرات السريعة للمشهد التكنولوجي، من خلال اقتراح سياسات مناسبة يمكنها أن تتكيف بسهولة أكبر مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. كما يسعى المجلس إلى تقديم المساعدة والإرشاد ووضع التوصيات في هذا الإطار، بالإضافة إلى تمكين المزيد من البحث وتطوير التطبيقات الأخلاقية للحلول التكنولوجية.