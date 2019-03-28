«بلدية أبوظبي» تدعو لاستخدام الفلتر الذكي بدلاً من المياه المعبأة

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

دعت بلدية مدينة أبوظبي إلى استخدام الفلتر الذكي بدلاً من المياه المعبأة، وذلك بعد أن أثبتت التجارب والبحوث أن مياه الصنبور أفضل من المياه المعبأة بمختلف أنواعها.

جاء ذلك خلال فعالية بعنوان «مياهنا ثروتنا» بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف سنوياً 22 مارس من كل عام، والتي نظمتها البلدية ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة بهدف تعزيز الوعي بالأمور المتصلة بالمياه، ولإلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث فارق، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة.

وتضمنت الفعالية عدداً من الأنشطة والورش الحية والتجارب العلمية برعاية (CHRONOS) الشريك الاستراتيجي في الحلول المتكاملة لمعالجة المياه من خلال تقديم نظام الفلتر الذكي، الذي أثبت من خلال التجارب والبحوث أن مياه الصنبور أفضل من المياه المعبأة بمختلف أنواعها، لأن البلاستيك يتفاعل مع المياه، والبديل للمياه المعبأة هو الفلتر الذكي، الذي بدوره يحد من مشكلة هدر المياه ويقلل من استخدام الطاقة الكهربائية.

كما أطلقت إدارة البيئة والصحة والسلامة مسابقة تثقيفية لموظفي بلدية مدينة أبوظبي، وخصصت جوائز قيمة للفائزين مقدمة من (CHRONOS ).