أبوظبي تعزز خدماتها الرقمية للسكان بالتعاون مع «في إم وير»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية بأبوظبي عن تعاونها مع «في إم وير»، الشركة الابتكارية الرائدة في برمجيات المؤسسات الكبرى، (رمزها VMW في بورصة نيويورك)، والذي ستستفيد بموجبه الهيئة من مجموعة الحلول التي تقدمها «في إم وير» في المجالات التكنولوجية بما فيها الحلول الرقمية، من أجل دعم منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، ورفدها بآخر التقنيات المبتكرة والمتطورة لتسهيل وإثراء تجربة المتعاملين، ودعم الجيل الجديد من الخدمات الحكومية عبر «تم»، والتي ستشكل نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية لجميع المتعاملين في الإمارة.

رعاية

وتعمل هيئة الأنظمة والخدمات الذكية على استخدام حلول «في إم وير» لرعاية بيئة لعمليات التطوير تهدف إلى تمكين الموظفين من العمل كمطوري تطبيقات لأجل بناء واختبار الخدمات الحكومية الجديدة بسرعة وموثوقية. وتطبق الهيئة رحلات «تم» الرقمية كخدمات ميكروية تعمل بحلول VMware PKS، وهي حلول حاويات تطبيقات ذات مستوى إنتاجي بالاعتماد على نظام «كوبرنيتيس»، وتعمل ضمن بيئة السحابة الخاصة بالهيئة اعتماداً على تقنيات الحوسبة السحابية الافتراضية «فيسفير» vSphere من شركة «في إم وير».

وعملت «في إم وير» بالتعاون مع شركة «بيفوتال سوفتوير» على تطوير حلول VMware PKS بهدف تمكين المؤسسات الكبرى من بناء وتشغيل التطبيقات الحديثة بكفاءة أكبر. إذ تبسط هذه الحلول الشاملة إلى حد كبير من عملية نشر وإدارة مجموعات نظام «كوبرنيتيس»، فضلاً عن تمتعها بقدرات حيوية على الصعيد الإنتاجي، مثل إدارة كاملة لدورة العمل وتعزيز وفرة الخدمات ومراقبة سلامة النظام ومعالجته تلقائياً، إضافة إلى إجراء الترقية دون إيقاف التشغيل. وتتضمن هذه الحلول كذلك قدرات متطورة في الاتصال الشبكي بين حاويات التطبيقات بفضل حلول VMware NSX-T والتي تشمل أتمتة تنفيذ سياسات الشبكة وإيجاد الكيانات الشبكية والعزل الشبكي وتجزئة الأمن إلى قطاعات.

وقالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: يعكس هذا التعاون المثمر والبناء مع شركة «في إم وير» طموحات الهيئة في إثراء تجربة المتعاملين، من خلال توظيف مجموعة من التقنيات المبتكرة والحلول الرقمية التي تتسم بالفعالية والسرعة والكفاءة، وتمكن المتعاملين في الإمارة بكافة أطيافهم - من مواطنين ومقيمين وزوار ومستثمرين - إنجاز سلسلة متكاملة من الخدمات الحكومية عبر نقطة اتصال واحدة دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية المختلفة أو مواقعها الإلكترونية لإنجاز معاملاتهم، وتوفر الكثير من الجهد والوقت على المتعامل والجهة مما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي.

توسع

قال جون بيير برولارد، نائب الرئيس الأول والمدير العام لدى شركة «في إم وير» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: إن منصتنا السحابية الأكثر أمناً تمكن حكومة أبوظبي من التوسع بسهولة وتوفير وقت موظفي تكنولوجيا المعلومات لصالح تطوير خدمات جديدة ومبتكرة تلبية لمتطلبات الحكومة في المستقبل".