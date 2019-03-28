«خيرية الفجيرة» تطلق حملة مشاريع رمضان بـ42 مليون درهم

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية عن إطلاق الجمعية حملة مشاريعها الخيرية في شهر رمضان المبارك تحت شعار «وبشر المحسنين» بتكلفة 42 مليون درهم بزيادة نسبة 15% مقارنة بالعام الماضي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية.

37 مليوناً

وأكد الرقباني أن الجمعية استكملت استعدادها هذا العام لاستقبال شهر رمضان المبارك بمجموعة كبيرة من البرامج والمشاريع الخيرية، حيث يوزع الإنفاق على مشاريع رمضان، مشروع زكاة المال 37 مليون درهم.

950.700 مستفيد

وأضاف الرقباني: إن جمعية الفجيرة الخيرية ومنذ تأسيسها عام 1987 وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تقوم بتنفيذ عدد كبير من البرامج والمشاريع الخيرية، حيث تواصل الجمعية تقديم برامجها لخدمة المحتاجين، فقد بلغ إجمالي أعداد المستفيدين عام 2018 «950.700» فرد.

إفطار صائم

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية أنه تشجيعاً من الجمعية للأسر المواطنة المنتجة وللعام الرابع على التوالي أسندت إلى 31 أسرة تنفيذ إفطار الصائم في 27 موقع إفطار لتصل نسبة نمو أعداد الأسر المشاركة في المشروع إلى 17% مقارنة بالعام الماضي.

بدوره أشاد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية بدور جمعية الفجيرة الخيرية في مساعدة الأسر المتعففة ومحدودة الدخل.