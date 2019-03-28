شرطة دبي تُسعد 7 آلاف عامل بفعاليات مجتمعية ورياضية

المصدر: دبي - البيان

نظّم فريق السكنات العمالية فعاليات مجتمعية ورياضية متنوعة لإسعاد 7 آلاف عامل في مجمع دبي الصناعي، بناءً على توجيهات اللواء السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون الإدارة رئيس فريق عمل السكنات العمالية، وذلك تماشياً مع احتفاء الدولة بعام التسامح، ومع احتفاء العالم بيوم السعادة العالمي.

وأكد المقدم محمد سالم المهيري، رئيس قسم التوعية من الجريمة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، عضو فريق عمل السكنات العمالية، أن الفعاليات تأتي تطبيقاً لتوجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد المجتمع الخارجي بكل فئاته.

وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت محاضرة توعية بأهمية تعميم ثقافة التسامح بين الزملاء في العمل، وأثر نشر ثقافة السعادة على المجتمع، قدمها الواعظ أول في شرطة دبي الشيخ سعود أحمد عزيز الرحمن، وتحدث خلالها عن نعمة الأمن والأمان في ظل قانون يحمي الجميع.

كما أكد المقدم المهيري أن الفعاليات تضمنت أيضاً نشاطات رياضية في مسابقات كرة القدم والسلة، ومسابقات ثقافية تضمنت تسليم جوائز عينية للمشاركين، إلى جانب تقديم فقرات فنية بالتعاون مع شخصيات معروفة في المجتمعات التي ينتمي إليها العمال، وهم من الجنسية الهندية والباكستانية والسيرلنكية والفلبينية والسندية.