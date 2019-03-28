نهيان بن مبارك يبحث التعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي

المصدر: أبوظبي - وام

بحث معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح تعزيز علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وآفاق التعاون في جميع المجالات عامة والمجال البرلماني بشكل خاص.

جاء لك خلال استقباله أول من أمس أعضاء وفد الفريق العامل لمنطقة الخليج والشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي برئاسة روبرتو ستوراتشي والوفد المرافق.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان - خلال اللقاء الذي حضره السفير باتريسيو فوندي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة - أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي خاصة في المجال البرلماني انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربطهما، معرباً عن أمله بفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات.