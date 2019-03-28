«الموارد البشرية والتوطين» تدشن خدمة «تقييم السكنات العمالية»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أمس، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تدشينها خلال الأسبوع الماضي، خدمة جديدة تحت مسمى «تقييم السكنات العمالية» تم إطـــلاقها حالــياً في إمارتي الشارقة وعجمان كونها خطوة أولية.

وأشار مركز اتصال وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن الخدمة تأتي تنفيذاً لتعميم أصدرته خلال الأسبوع الماضي، يلزم أصحاب المنشآت التي لديها عمال يتقاضون رواتـــب أقل مــن 2000 درهم، بتوفير مساكن ملائمة لعمالهم وفقاً لاشتراطات معينة، وذلك بعد التقدم عن طريق أحد مراكز الخدمة «تسهيل» بطــلب لتقييم السكن العمالي.

وتشرع «تسهيل» فور تســـلمها للطلب في إجراءات إحالة طلب صاحـــب المنشأة إلى أحد مــراكز خدمة «تقييم»، ليتم بعــدها التواصل مع مقدم الطلب، بهدف تنسيق زيارة ميدانية للسكـن المراد اتخاذه مقراً لسكن عمال المنــشأة المتقدمة بالطلب، للتأكد مــن بيانات السكن، فضلاً عن إعــداد تقـــرير مفصل وإرساله إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ولفتت الوزارة عبر موقع «تويتر» إلى أنها أوكلت إلى الوحدة التنظيمية المختصة لديها، مهام اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد دراسة التقرير المقدمة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مدة تقديم الخدمة هي يوما عمل من التاريخ المحدد من صاحب العمل.

وأوجبت الوزارة على المنشأة الالتزام بالانتهاء من تقييم السكن خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ دخول العامل، موضحة أن خدمة «تقييم السكنات العمالية تم إطلاقها حالياً في إمارتي الشارقة وعجمان كونها خطوة أولية.

وشددت الوزارة على ضرورة توفير المنشآت للعاملين لديها الذين يتقاضون رواتب أقل من 2000 درهم شهرياً، مساكن للإقامة فيها، مضيفاً: إنها وضعت آلية وإجراءات سلسلة لتطبيق ذلك من خلال تقارير التفتيش المدرجة مع سجل المنشأة لدى الوزارة، والذي يحدد الطاقة الاستيعابية للسكن العمالي المتوفر لديها ومدى ملاءمته للعمال.