شرطة أم القيوين تعرّف بخدمة «اطمئن» إلكترونياً

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد الرائد مروان راشد محمد رئيس قسم الجريمة المنظمة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، أن الشرطة تواصلت إلكترونياً ومن خلال الورش والمحاضرات التي نظمتها مع كافة الدوائر الحكومية والمحلية ومع طلبة المدارس الحكومية والخاصة بهدف التعريف بخدمة «اطمئن»، والتي تتميز بسهولة التواصل والسرعة وسرية المعلومات، لافتا الى أن هناك تعاونا مع هيئة تنظيم الاتصالات للتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية تحت مسمى «لا يخدعونك»، كما أن القسم خلال الفترة الماضية تلقى بلاغات عن الاحتيال على الحسابات البنكية وإفشاء البيانات الخاصة ببعض العملاء، مبينا أن «اطمئن» تهدف إلى تشجيع روح المبادرة الفردية لإيصال المعلومات التي من شأنها حماية المصلحة العامة، كما تتميز بالسرية التامة بشأن هوية المتصل، إضافة إلى كونها قناة فعالة وآمنة على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية.

خدمة

وأضاف رئيس قسم الجريمة المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية أن الإدارة أطلقت خدمة «نحميك يا وطن» لتمثل جسر تواصل بين الإدارة وأفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، بهدف الحفاظ على أمن المجتمع وتشجيع روح المبادرة الفردية لإيصال المعلومات الأمنية أو الظواهر السلبية أو الإجرامية لجهاز الشرطة، كما أطلقت حملة «لا يخدعونك» بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، والتي تهدف إلى التعريف بسبل الخداع والاحتيال التي تتم عبر الأجهزة الذكية.