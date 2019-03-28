تدشين خدمات الذكاء الاصطناعي في أقسام الأشعة بمدينة خليفة الطبية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

دشنت مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خدمات الذكاء الاصطناعي (A.I) لدعم أخصائي الطب الإشعاعي في قسم الأشعة السينية، وذلك في حالات تشخيص الأمراض الصدرية، لزيادة الدقة والسرعة في الحصول على النتائج.

وذكر الدكتور إيريك وسبيرغ المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، أن النظام الرقمي الجديد يعد آخر ما توصل إليه العلم من تقنيات الذكاء الاصطناعي الطبي، كونه قادراً على إصدار خريطة حرارية للمناطق المصابة في الصدر والجهاز التنفسي وفرز جميع صور أشعة المتعاملين، وتصنيفها حسب قواعد ومعايير دقيقة ومحددة، وتحديد صور الأشعة للحالات المرضية بدقة فائقة، ومن ثم عزلها.

وأوضح أن المشروع جاء بفعل الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة ووزارة الذكاء الاصطناعي، والتي تندرج في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة الذكاء الاصطناعي وتعزيز أداء المنظومة الصحية في مواجهة التحديات الصحية العالمية وتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية والوقاية، التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.

وتستند هذه التقنية الذكية إلى الخوارزميات، التي يمكن تسخيرها عبر استخدام الذكاء الاصطناعي في أجهزة الأشعة السينية للتعرف على الأمراض الصدرية عبر صورة الأشعة السينية للمريض، والذي يقوم بدوره بتحديد احتمال الإصابة بالأمراض الصدرية، حيث تبلغ دقة التشخيص نحو 98 % بينما سيحتاج 2 % فقط من الحالات لمراجعة أخصائي الأشعة، كما يستغرق تشخيص كل حالة 0.1 ثانية عوضاً عن 3 دقائق في الطريقة التقليدية لقراءة الأشعة، ما يوفّر الكثير من الوقت والجهد.