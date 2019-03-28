أبوظبي تستضيف أول ملتقى عربي حول التنمية الحضرية

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف دائرة التخطيط العمراني والبلديات في إمارة أبوظبي، 31 مارس الجاري فعاليات المنتدى العربي الأول للتنمية الحضرية بالشراكة مع «موئل الأمم المتحدة».

ويشارك في هذا الحدث المهم نحو 100 شخصية مرموقة من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين ونخبة من الخبراء في مجال التطوير العمراني في الوطن العربي بهدف وضع أجندة استشرافية لتمثيل المدن العربية في المنتدى الحضري العالمي العاشر المزعم عقده في العام 2020.

ويأتي انعقاد الملتقى بعد التوقيع على استضافة إمارة أبوظبي لفعاليات المنتدى الحضري العالمي العاشر بين كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ودائرة التخطيط العمراني والبلديات في الإمارة من جهة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) من جهة أخرى.

سيوفر هذه الملتقى منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الاستراتيجية الهادفة إلى جعل المدن العربية مدناً متكاملة ومستدامة وآمنة تتميز بمرونتها وقدرتها على التعامل مع المتغيرات. كما سيفتح الملتقى المجال للخبراء لمناقشة التحديات والتغييرات المتسارعة التي تواجها المدن العربية.

ويتضمن الملتقى «مختبر الأفكار» الذي يهدف إلى العمل على صياغة 20 أولوية جوهرية سيمكن التوصل إليها من الإسهام في تعزيز وتيرة التحول وزيادته إلى جانب تحديد الأولويات اللازمة التي من شأنها أن تساعد المدن العربية في التعامل مع تحديات التنمية الحضرية المستدامة مستقبلاً.

من جهته قال فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات: يعد تنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبرنامج (موئل الأمم المتحدة) فرصة مهمة لإمارة أبوظبي للعب دورها الريادي كمركز للابتكار وملتقى للخبراء من مختلف المدن العربية.