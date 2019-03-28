تكريم رقيب أول تقديراً لعطائه وتميزه

المصدر: دبي - البيان

كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، والعقيد سعيد هلال الخييلي، مدير مخفر شرطة الفقع، وعدد من الضباط، الرقيب أول عبده احمد محمد، تقديراً لعطائه المثمر وتميزه وخدمته المخلصة والطويلة في شرطة دبي التي امتدت على مدار 40 عاماً.

وأثنى اللواء خليل المنصوري على جهود الرقيب أول عبده احمد محمد وكفاءته في أداء المهام الموكلة إليه أثناء عمله في مخفر شرطة الفقع حيث كان مثالاً يحتذى به في الأخلاق والتفاني في العمل، مؤكداً أنه كان أحد موظفي المخفر المثاليين، متمنياً من الجميع أن يحذو حذوه والسير على خطاه.

من جانبه قال صاحب التكريم أنه فخور بالعمل في شرطة دبي.