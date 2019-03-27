قناة "MBC" تسلط الضوء على بودكاست البيان

المصدر: البيان الالكتروني

سلط قناة "MBC" الضوء على "بودكاست البيان" الذي يعتبر خطوة إضافية في مسيرة تطوير الإعلام الرقمي التي بدأتها البيان بحزمة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكان قد أعلنت "البيان" عن إعادة إطلاق خدمة "البث الصوتي" على موقعها وتطبيقاتها الالكترونية، مفتتحة دورة برامجها الصوتية مع نسخة مسموعة من كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وجاء اطلاق "بودكاست البيان" تزامنا مع انطلاق الدورة الثامنة عشرة لـ"منتدى الإعلام العربي" في دبي التي تحمل شعار "الإعلام العربي: الواقع والمستقبل".