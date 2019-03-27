توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة خاصة على المناطق الداخلية ويكون رطبا ليلا وصباح يوم "الجمعة" مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وحركة الرياح شمالية شرقية - شرقية / 15 - 25 كم/ ساعة، تصل إلى 35 كم / ساعة أحيانا.. والموج في الخليج العربي يكون متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 19:29 والمد الثاني عند الساعة 06:17، أما الجزر الأول عند الساعة 12:57 والجزر الثاني عند الساعة 23:10.

ويكون الموج في بحر عمان متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:36 والمد الثاني عند الساعة 02:32 والجزر الأول عند الساعة 09:21 والجزر الثاني عند الساعة 22:23.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 21 90 60

دبي 28 19 90 50

الشارقة 26 19 95 55

عجمان 27 20 95 50

أم القيوين 27 20 95 55

رأس الخيمة 26 20 95 60

الفجيرة 24 20 95 70

العين 30 23 50 50

ليوا 27 20 85 85

الرويس 26 18 90 90

السلع 29 18 85 85

دلما 24 19 90 90

طنب الكبرى 24 19 90 90

طنب الصغرى 24 19 90 90

أبو موسى 24 19 90 90.