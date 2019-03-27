محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي والمهيري

المصدر: وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حفل الإستقبال الذي أقامه السيد سالم سعيد بن غدير الكتبي بمناسبة زفاف نجله سعيد الى كريمة السيد غدير محمد بن هندي المهيري في قلعة الرمال للإحتفالات على الطريق بين دبي والعين مساء اليوم .

وقد بارك سموه لقبيلتي الكتبي والمهيري أفراحهم وهنأ العروسين بزفافهما الميمون متمنيا لهما حياة زوجية سعيدة .

حضر الحفل عدد من أعيان وأبناء الفبائل وأقارب العروسين . كما حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل استقبال زفاف سعيد سالم سعيد بن غدير الكتبي الى كريمة السيد غدير محمد بن هندي المهيري .