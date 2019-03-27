محمد بن زايد يبحث مع الرئيس المصري العلاقات الأخوية وقضايا إقليمية ودولية

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة .. العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها سموه و فخامة الرئيس المصري اليوم في " قصر رأس التين " بمدينة الإسكندرية.

و رحب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية الجلسة بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمصر.. معربا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.. وأكد أن زيارة سموه تمثل دفعا قويا لمسار علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب.

و نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي و تمنيات سموه لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق مزيدا من التقدُّم والنماء والاستقرار.

من جانبه حمل فخامة الرئيس المصري .. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة و شعبها مزيدا من التطور و الرفعة في ظل قيادتها الحكيمة.

و استعرض سموه و الرئيس المصري.. جوانب التعاون و التنسيق المشترك في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية والسياسية وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.. وناقشا عددا من القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط..

وتطرق الجانبان إلى التحديات والأزمات التي تواجهها عدد من الدول العربية والجهود المبذولة لتجاوزها إضافة إلى أهمية التنسيق والتضامن العربي في سبيل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها ومكتسبات شعوبها.

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ..أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"تولي اهتماما بالغا و خاصا بتوثيق وتنمية العلاقات الأخوية و أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع جمهورية مصر العربية بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في تعزيز جهود الأمن والاستقرار والسلام التي تعد ركائز أساسية لانطلاق التنمية وتحقيق التقدم الحضاري والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.

و قال سموه إن دولة الإمارات تنظر بتقدير واعتزاز إلى دور مصر الشقيقة في الحفاظ على الأمن العربي و تعمل على تعزيز التنسيق و التشاور معها خاصة خلال هذه المرحلة التي تتصاعد فيها وتيرة التحديات و المخاطر التي تهدد أمن المنطقة العربية واستقرارها وفي مقدمتها خطر التطرف والإرهاب واستمرار التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية إضافة إلى تعثر جهود الحل السياسي لبعض الأزمات العربية وهي تطورات تستدعي مزيدا من التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية.

وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز تعاونها مع جمهورية مصر العربية والأشقاء العرب للعمل على عودة الاستقرار والأمن والسلام إلى ربوع المنطقة.

و قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن موقف دولة الإمارات الثابت من دعم مصر وتقدير دورها في محيطها العربي توجه أساسي و أصيل في سياستها الخارجية منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " الذي كان مدركا لأهمية مكانتها وثقلها السياسي والتاريخي المحوري وأن نهضتها واستقرارها يصبان في مصلحة الدول العربية جميعها والمنطقة وهذا الموقف يزداد رسوخا في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حيث تحرص دولة الإمارات على دعم كل ما من شأنه أن يعزز مسيرة التنمية والأمن والاستقرار في مصر.

و عبر سموه عن تقديره لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي و حرصه الدائم على دعم العلاقات الإماراتية - المصرية ودفعها إلى الأمام على المستويات كافة.. مؤكدا موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت تجاه دعم مصر وشعبها الشقيق.

كما عبر سموه عن ارتياحه الكبير لكل ما تحقق في مسار العلاقات الإماراتية - المصرية خلال السنوات الماضية متطلعاً إلى المزيد من التطور والنماء والازدهار لهذه العلاقات خلال الفترة القادمة بما يتوافق مع طموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه أعرب فخامة الرئيس المصري عن سعادته بزيارة سموه لمصر التي تقدر وتعتز بمواقف سموه و دور دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان و مواقفها الأخوية العربية الأصيلة تجاه مصر وشعبها في مختلف الظروف والمراحل إلى جانب جهود الدولة في تفعيل العمل العربي المشترك.. مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تطوير علاقاتهما الثنائية على الأصعدة كافة.

و أكد الجانبان في ختام لقائهما متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وحرصهما المشترك على مواصلة نهج التعاون الأخوي والعمل المشترك لتحقيق مصالحهما المتبادلة.. إلى جانب مواصلة التشاور و التنسيق المستمر بين البلدين تجاه القضايا و الأزمات التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تهدد أمنها واستقرارها.

و دعا الجانبان إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاجتثاث آفة التعصب والتطرف والإرهاب بأشكاله كافة وتجفيف منابعه والبيئة ــ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ــ التي تغذيه وكشف الغطاءين السياسي والإعلامي اللذين يعمل تحت مظلتهما إلى جانب تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني والتعاون والسلام بين شعوب العالم ودوله لتنطلق الأمم إلى التنمية والتطوير وخدمة البشرية وازدهارها وتحقيق مستقبل مشرق لأجيالها.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة و معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي و سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية و سعادة سلطان راشد الشامسي مدير تنفيذي في ديوان ولي عهد أبوظبي و سعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.

كما حضر اللقاء من الجانب المصري .. السيد مصطفى شريف محمود رئيس ديوان رئاسة الجمهورية و المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية و اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية و اللواء أشرف الداودي نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين المصريين.

وكان صاحب السمو محمد بن زايد ال نهيان قد وصل إلى " قصر رأس التين " في الإسكندرية يرافقه فخامة الرئيس المصري حيث صافح سموه كبار المسؤولين المصريين ..فيما صافح فخامة عبدالفتاح السيسي الوفد المرافق لسموه.