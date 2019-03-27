محمد بن زايد يصل الإسكندرية والرئيس المصري في مقدمة مستقبليه

المصدر: وام

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى مدينة الإسكندرية في زيارة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق ــ لدى وصوله مطار برج العرب ــ فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ورحب فخامة الرئيس المصري ــ خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار ــ بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق إلى بلده الثاني وتبادلا الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

يرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم.. سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة و علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية و سلطان راشد الشامسي مدير تنفيذي في ديوان ولي عهد أبوظبي ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.