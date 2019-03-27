السجن 10 سنوات للمتهمة بتسهيل تعاطي المخدرات لصديقاتها

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بجلستها التي عقدت اليوم، برئاسة القاضي سامح شاكر، بالسجن 10 أعوام وغرامة 20 ألف درهم، للمتهمة في قضية تسهيل تعاطي المخدرات لصديقتها داخل منزلها خلال سهرة نسائية داخل منزل المتهمة ما أدى لوفاة المجني عليها بعد استنشاق جرعة زائدة من المخدر، كما أمرت بإبعاد المتهمة عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

كما قضت المحكمة في نفس القضية بالسجن سنة واحدة على المتهمة الثانية عن تهمة تعاطي المواد المخدرة بعد اعترافها بذلك خلال التحقيقات، والسجن عامين على المتهم الثالث "الزوج" صاحب المسكن عن تهمة حيازة المخدرات بالواسطة، والتي تعود ملكيتها له والتي قام بإخفائها في المنزل بغرض التعاطي قبل ان يتم الحكم عليه في قضية مشابهة بالسجن عن تهمة تعاطي المخدرات، كما أمرت المحكمة ببراءة المتهم الرابعة في القضية بعد تأكيد التقرير الطبي عدم تناولها المواد المخدرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى وصول بلاغ للجهات الشرطية المعنية من مسعف الاسعاف الوطني خلال نقل المجني عليها إلى المستشفى لمحاولة انقاذها، مؤكداً وصول بلاغ للإسعاف الوطني من احدى السيدات تطلب المساعدة في انقاذ صديقتها التي انتابتها حالة اغماء خلال احدى السهرات النسائية، قبل ان تلفظ انفاسها الأخيرة نتيجة لاستنشاقها جرعة كبيرة من الهيروين ومادة الكريستال وشرب المواد الكحولية.

وأكدت المتهمة الأولى في القضية أن المواد المخدرة تعود ملكيتها إلى زوجها نزيل المؤسسة العقابية حالياً على ذمة قضية تعاطي المواد المخدرة، حيث اكتشفت تلك المواد المخدرة المخبأة في المنزل، قبل ان تدعو صديقاتها إلى قضاء السهرة في منزلها، لتقوم بتسهيل وتقديم المواد المخدرة إلى المجني عليها التي تناولت كميات كبيرة منها على الرغم من تحذير الجميع لها بتوخي الحذر من تلك الكمية الإضافية، إلا أنها أصرت على تناولها لتدخل في غيبوبة تامة قبل أن يتم إبلاغ سيارة الاسعاف لمحاولة انقاذها.

واعترفت المتهمة الثانية، بتناول الجميع المواد المخدرة خلال السهرة النسائية، قبل ان تصر صديقتها المجني عليها باستنشاق كمية إضافية كبيرة من تلك المخدرات، لتدخل في حالة غيبوبة تامة، لتدفع حياتها ثمناً لتلك الجرعة الزائدة، وتتحول الأحلام إلى كوابيس بعد الزج بنا خلف القضبان.

وأكد المتهم الثالث "زوج المتهمة الأولى" أن كمية المخدرات المخبأة في المنزل كانت بغرض التعاطي والتي لم يعثر عليها رجال المخدرات خلال عملية ضبطه في قضية حيازة وتعاطي المواد المخدرة ليقضي فترة عقوبته داخل المؤسسة العقابية.