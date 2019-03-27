تابعوا تغطيتنا المباشرة من منتدى الإعلام العربي

نقدم لكم تغطية مباشرة من منتدى الإعلام العربي في دورته الثامنة عشرة في دبي
#صباح_الخير من مركز #دبي التجاري العالمي حيث ينطلق اليوم العرس الإعلامي الأكبر #منتدى_الإعلام_العربي في دورته الثامنة عشرة تحت شعار «الإعلام العربي: الواقع والمستقبل»@DubaiPressClub #ArabMediaForum #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2XmPHkUdgi— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 27, 2019
عدسة #البيان تجول في موقع الدورة الثامنة عشرة من #منتدى_الاعلام_العربي قبيل الافتتاح اليوم في #دبي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 27, 2019
@DubaiPressClub #ArabMediaForum #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Ka23BiboXg
مسارح بتقنية عرض 360 درجة وتجهيزات على أعلى مستوى ومبادرات من ضمنها "بكل فخر في دبي" تنتظر مئات الزوار في اليوم الاول للمنتدى— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 27, 2019
#منتدى_الاعلام_العربي
@DubaiPressClub #ArabMediaForum #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/1XqnwsWGia
خدمة #البودكاست احدى الاضافات التي تثري مشهد #منتدى_الاعلام_العربي للدورة الحالية.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 27, 2019
#منتدى_الاعلام_العربي
@DubaiPressClub #ArabMediaForum #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/fDlsZVPTAf
الصور الأولى من داخل #منتدى_الإعلام_العربي الذي ينطلق اليوم بدورته الـ 18 ويجمع نخبة من الإعلاميين لمناقشة واقع ومستقبل الإعلام العربي.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 27, 2019
تابعوا #البيان في تغطية مباشرة وفورية من قلب الحدث. @DubaiPressClub #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2c5dUZj6h7
الروبوت بطل معرض صور لوكالة الصحافة الفرنسية في #منتدى_الاعلام_العربي حيث— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 27, 2019
خصصت وكالة الصحافة العربية مساحة واسعة ضمن منتدى الاعلام العربي في دورته الثامنة عشرة لمعرض فوتوغرافي يتناول الروبوت وتأثيره في مختلف مظاهر حياتنا
#منتدى_الاعلام_العربي
@DubaiPressClub #ArabMediaForum pic.twitter.com/1HvAv0F0Fg