تابعوا تغطيتنا المباشرة من منتدى الإعلام العربي

المصدر: البيان الالكتروني

نقدم لكم تغطية مباشرة من منتدى الإعلام العربي في دورته الثامنة عشرة في دبي

مسارح بتقنية عرض 360 درجة وتجهيزات على أعلى مستوى ومبادرات من ضمنها "بكل فخر في دبي" تنتظر مئات الزوار في اليوم الاول للمنتدى



#منتدى_الاعلام_العربي

@DubaiPressClub #ArabMediaForum #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/1XqnwsWGia — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 27, 2019

الصور الأولى من داخل #منتدى_الإعلام_العربي الذي ينطلق اليوم بدورته الـ 18 ويجمع نخبة من الإعلاميين لمناقشة واقع ومستقبل الإعلام العربي.



تابعوا #البيان في تغطية مباشرة وفورية من قلب الحدث. @DubaiPressClub #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2c5dUZj6h7 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 27, 2019

الروبوت بطل معرض صور لوكالة الصحافة الفرنسية في #منتدى_الاعلام_العربي حيث

خصصت وكالة الصحافة العربية مساحة واسعة ضمن منتدى الاعلام العربي في دورته الثامنة عشرة لمعرض فوتوغرافي يتناول الروبوت وتأثيره في مختلف مظاهر حياتنا



#منتدى_الاعلام_العربي

@DubaiPressClub #ArabMediaForum pic.twitter.com/1HvAv0F0Fg — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 27, 2019