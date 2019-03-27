جمعية البيت متوحد تطلق كتاب «قصة مائة عام»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدرت جمعية البيت متوحّد كتاباً إحصائياً رسمياً خاصاً بعنوان «قصة مائة عام»، يستشرف المستقبل بعيون زايد، وذلك تكريماً لنهج مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقدم عدد من أعضاء جمعية «البيت متوحد» عرضاً لمحتوى الكتاب في واحة الكرامة بحضور الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، ويبحث الكتاب بشكل تفصيلي مظاهر تطور البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي الذي شهدته الإمارات منذ ولادة المغفور له الشيخ زايد وحتى يومنا هذا، وذلك من خلال سلسلة من القصص والمقابلات التي تظهر محبته وإخلاصه لبلده وشعبه.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان: يمثل كتاب قصة مائة عام الذي أصدرته جمعية البيت متوحد مرجعاً أساسياً مهماً لإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومساعيه الوطنية والإنسانية وقيمه النبيلة التي بنى على أساسها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن الكتاب يعزز الشعور بالفخر والاعتزاز بقيادتنا الرشيدة وبماضينا العريق الذي يحفل بالكثير من المحطات المضيئة التي ساهمت في رفع اسم الدولة وجعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول.

جهود وطنية

وأشاد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان بالجهود الوطنية والمبادرات النوعية التي تقوم بإطلاقها جمعية البيت متوحد بهدف تكريس وتعزيز القيم النبيلة التي قام عليها اتحاد دولتنا وتبناها المؤسسون الأوائل بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

من جهته، قال سيف علي القبيسي رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد: «يسعدنا أن نكون متواجدين اليوم في واحة الكرامة، النصب التذكاري الذي يرمز للقوة، والتسامح، والشجاعة والتضحية لخدمة الوطن، والذي يطل على جامع الشيخ زايد الكبير، مؤكدا أن جمعية البيت متوحد تسعى دائماً لتكريم إرث الشيخ زايد من خلال تطبيق رؤيته في عملنا اليومي، ولذلك نحن فخورون بإصدار هذا الكتاب المميز ووضعه في متناول كافة شرائح المجتمع.

وأكد أن الكتاب يركز فقط على البيانات العددية، إذ يحتوي على معلومات قيّمة عن الإنجازات المتحققة في التنمية البشرية والمؤشرات الصحية والتقدم الهائل في مجال التعليم، فضلاً عن الجوانب الاجتماعية الهامة مثل تمكين المرأة والسعادة والثقافة والتراث والتسامح.

وأوضح القبيسي: التسامح هو جانب أساسي في الكتاب، حيث كشفنا لأول مرة عن»إحصائيات التسامح«التي تسلط الضوء على رؤية الشيخ زايد في هذا المجال والمكانة الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التسامح، والتي من بينها إقرار الميثاق الإماراتي في التسامح والتعايش والسلام المعترف به عالمياً كأول ميثاق فريد من نوعه.

كما أهدى القبيسي، النسخة الأولى من الكتاب للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، وضمن حفل الإطلاق قامت العنود ماضي، المدير التنفيذي لجمعية البيت متوحد وأعضاء الجمعية هدى المنصوري وعبد الرحمن آل علي بعرض بعض إحصائيات الكتاب المميزة وجدول زمني عن نشأة الشيخ زايد ورحلته وإرثه، بالإضافة إلى أهم قيم الكتاب مثل تمكين المرأة، والتسامح، والسعادة، والثقافة، والتراث.

يذكر أن النسخة الرقمية من كتاب»قصة مائة عام" متاحة الآن للجمهور للتحميل المجاني عبر الموقع www.albaytmitwahid.ae.