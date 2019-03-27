موظفو «جمارك أبوظبي» يتدرّبون على مكافحة المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

نفّذت شرطة أبوظبي دورة تدريبية متخصصة استفاد منها 30 موظفاً من الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، حول إجراءات التفتيش عن المخدرات بواسطة الكلاب البوليسية.

وأوضح العميد جمال جمعة حبش، مدير إدارة التفتيش الأمني بقطاع شؤون الأمن والمنافذ، أن الدورات تأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الحكومية المعنية، والاطلاع على أحدث الممارسات المتطورة، في مجال التفتيش بالمنافذ البرية والجوية.

وتضمّنت الدورة محاضرات نظرية وعملية ركزت على التفتيش والبحث، لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات والخبرات باستخدام الكلاب البوليسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.