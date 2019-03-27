محاكم دبي تكرّم الفائزين بجائزة الصفوة للتميز الحكومي

المصدر: دبي - البيان

أقامت إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل بالتعاون مع مكتب المدير العام حفل تكريم للموظفين الفائزين بجائزة الصفوة للتميز الوظيفي، بحضور طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وعدد من القضاة ومديري القطاعات ومديري الإدارات.

وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي: إن تأهيل الكوادر البشرية والارتقاء بالمستوى المعرفي لرأس المال البشري يعدّ حجر الأساس في أيّ عملية تطويرية، لذلك فإنّنا نحرص على تقديم المعرفة والتوعية بمختلف مجالات تطوير الأداء الحكومي وتحقيق التميّز، وإن الدائرة حريصة على تحقيق الريادة وفقاً لأهدافها الاستراتيجية التي تتضمن تطوير وتطبيق منظومة متكاملة لإدارة رأس المال البشري وتعزيزه وتطويره وخلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة لرأس المال البشري الحكومي.